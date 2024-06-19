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Денис Буцаев: До 10 июля РЭО ждет предложения властей регионов по обращению с ТКО

Денис Буцаев: До 10 июля РЭО ждет предложения властей регионов по обращению с ТКО

19 июня 2024, 18:01
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор 19 июня провел первое заседание федерального штаба по решению проблем в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). До 10 июля РЭО будет собирать предложения от региональных органов власти.

Заседание состоялось под руководством генерального директора РЭО Дениса Буцаева. Он пояснил, что штаб был создан по инициативе Совета Федерации, Государственной думы, Министерства природных ресурсов и экологии России и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Он будет вести работу по объединению всех инициатив, касающихся проблематики обращения с отходами. Все вопросы, включенные в повестку первого заседания, будут рассматриваться отдельно и войдут в план работы на 2024 год. Об этом информирует 56orb.

Обсуждались такие темы, как нехватка контейнерных площадок, формирование системы раздельного сбора ТКО и создание мест сбора вторсырья, достижение целевых показателей в регионах, включая труднодоступные территории, проблемы максимально допустимой нагрузки на ось мусоровозов, весовой контроль, регулирование тарифов, выполнение инвестиционных проектов по запуску объектов ТКО в регионах, проведение орнитологических обследований объектов обращения с ТКО, размещенных в шестой подзоне приаэродромной территории, и разработка территориальных схем с использованием ФГИС УТКО.

На заседании присутствовали представители Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии России, ФАС России, Минстроя России, ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», региональных органов власти, а также региональных операторов по обращению с ТКО.

РЭО планирует окончательно сформировать состав и план работы штаба до 10 июля. Обратную связь будут ждать через ФГИС УТКО. Второе заседание намечено на вторую-третью декаду июля.

#Общество
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