Денис Буцаев: До 10 июля РЭО ждет предложения властей регионов по обращению с ТКО

Заседание состоялось под руководством генерального директора РЭО Дениса Буцаева. Он пояснил, что штаб был создан по инициативе Совета Федерации, Государственной думы, Министерства природных ресурсов и экологии России и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Он будет вести работу по объединению всех инициатив, касающихся проблематики обращения с отходами. Все вопросы, включенные в повестку первого заседания, будут рассматриваться отдельно и войдут в план работы на 2024 год. Об этом информирует 56orb.