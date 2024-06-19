Денис Буцаев: До 10 июля РЭО ждет предложения властей регионов по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Заседание состоялось под руководством генерального директора РЭО Дениса Буцаева. Он пояснил, что штаб был создан по инициативе Совета Федерации, Государственной думы, Министерства природных ресурсов и экологии России и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Он будет вести работу по объединению всех инициатив, касающихся проблематики обращения с отходами. Все вопросы, включенные в повестку первого заседания, будут рассматриваться отдельно и войдут в план работы на 2024 год. Об этом информирует 56orb.
Обсуждались такие темы, как нехватка контейнерных площадок, формирование системы раздельного сбора ТКО и создание мест сбора вторсырья, достижение целевых показателей в регионах, включая труднодоступные территории, проблемы максимально допустимой нагрузки на ось мусоровозов, весовой контроль, регулирование тарифов, выполнение инвестиционных проектов по запуску объектов ТКО в регионах, проведение орнитологических обследований объектов обращения с ТКО, размещенных в шестой подзоне приаэродромной территории, и разработка территориальных схем с использованием ФГИС УТКО.
На заседании присутствовали представители Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии России, ФАС России, Минстроя России, ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», региональных органов власти, а также региональных операторов по обращению с ТКО.
РЭО планирует окончательно сформировать состав и план работы штаба до 10 июля. Обратную связь будут ждать через ФГИС УТКО. Второе заседание намечено на вторую-третью декаду июля.