Дочь пермского шансонье Наговицына пыталась отсудить 400 тысяч у издателя песен

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Дочь пермского шансонье Сергея Наговицина хотела отсудить 400 тыс. рублей за песни своего отца. Она обратилась в суд с исковым заявлением на издателя компакт-дисков. Об этом сообщил телегра-канал SHOT.
По словам юриста Валерии Рытвиной, 24-летняя девушка заметила СD-диск со сборником песен шансона на маркетплейсе, в нем также были и треки ее отца. Во время судебных разбирательства выяснилось, что Евгения обладает правами не на все песни Наговицына. В этом диске находилась всего одна музыкальная композиция, принадлежавшая ее отцу — «Столичная». Другими произведениями на носителе владеет United Music Group.
В результате Евгения отозвала иск.