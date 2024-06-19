properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Дочь пермского шансонье Наговицына пыталась отсудить 400 тысяч у издателя песен

Дочь пермского шансонье Наговицына пыталась отсудить 400 тысяч у издателя песен

19 июня 2024, 09:08
Фото: VK Евгения Наговицына
Компакт-диск с песнями своего отца Евгения нашла на маркетплейсе.

Дочь пермского шансонье Сергея Наговицина хотела отсудить 400 тыс. рублей за песни своего отца. Она обратилась в суд с исковым заявлением на издателя компакт-дисков. Об этом сообщил телегра-канал SHOT.

По словам юриста Валерии Рытвиной, 24-летняя девушка заметила СD-диск со сборником песен шансона на маркетплейсе, в нем также были и треки ее отца. Во время судебных разбирательства выяснилось, что Евгения обладает правами не на все песни Наговицына. В этом диске находилась всего одна музыкальная композиция, принадлежавшая ее отцу — «Столичная». Другими произведениями на носителе владеет United Music Group.

В результате Евгения отозвала иск.

Читайте также:
Мотовилихинский суд удовлетворил требования прокуратуры к пермскому циркуНазначена дата заседания суда по делу «Счастья не за горами»Пермский предприниматель выплатил американскому производителя бритв 180 тысяч
#Суд#Иск#Авторские права#Наговицин#Песни#Маркетплейс#CD-диск#Шансон#Издатель
Подпишитесь
«Ущерб в десятки миллиардов». В экологический катастрофе в КУБе ищут мошенничество
Сегодня, 10:43
Купил билет, а в самолет не пускают. Что делать, если попал на овербукинг?
Сегодня, 10:32
Владелец пермского парка Горького получил серьезную травму в океане
Сегодня, 10:03
Строительством крематория на Северном кладбище может заняться пермский оператор ТКО
Сегодня, 09:38
В Перми на 40 минут из-за массовой драки задержан поезд «Москва-Абакан»
Сегодня, 06:26
ТОП-5 желаний, которые пермяки хотят и могут исполнить за лето
Сегодня, 05:44