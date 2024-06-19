Дочь пермского шансонье Наговицына пыталась отсудить 400 тысяч у издателя песен

По словам юриста Валерии Рытвиной, 24-летняя девушка заметила СD-диск со сборником песен шансона на маркетплейсе, в нем также были и треки ее отца. Во время судебных разбирательства выяснилось, что Евгения обладает правами не на все песни Наговицына. В этом диске находилась всего одна музыкальная композиция, принадлежавшая ее отцу — «Столичная». Другими произведениями на носителе владеет United Music Group.