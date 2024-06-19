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Главный судебный пристав Пермского края переводится на работу в Ставрополье

Главный судебный пристав Пермского края переводится на работу в Ставрополье

19 июня 2024, 07:40
Фото: properm.ru
Сейчас обязанности руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю исполняет Аслан Табухов.

Руководитель главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю Абдул Алаудинов переходит на работу в Ставропольский край. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Сейчас, по данным издания, обязанности руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю исполняет Аслан Табухов. В ведомстве кадровые изменения не комментируют, но говорят, что никаких официальных документов о смене руководства им не поступало.

Экс-глава УФССП по Чеченской республике Абдул Алаудинов возглавил ГУФССП Пермского края в статусе временно исполняющего обязанности 9 января прошлого года. Он родной брат командира специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинова. С назначением в Прикамье его поздравлял глава Чечни Рамзан Кадыров. 11 июня Абдулу Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майора. Соответствующий указ был подписал президент РФ Владимир Путин.

Главный судебный пристав Прикамья получил звание генерал-майор
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#Кадровые перестановки#Путин#Рамзан Кадыров#Чечня#Уфссп по пермскому краю#Уфссп
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