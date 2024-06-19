Гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в попытке изнасилования в Култаево

Ранее стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин вновь требует от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклада и окончательных результатов расследования по делу о попытке изнасилования в Култаево. Также Бастрыкин распорядился в отношении фигуранта применить меру пресечения в виде заключения под стражу.