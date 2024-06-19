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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Предъявлено обвинение гражданину Узбекистана за попытку изнасилования в Прикамье

Гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в попытке изнасилования в Култаево

19 июня 2024, 13:05
Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Предъявлено обвинение гражданину Узбекистана за попытку изнасилования в Прикамье

Подозреваемый заключен под стражу.

Следователями Пермского межрайонного следственного отдела гражданину Узбекистана предъявлено обвинение в покушении на изнасилование жительницы Пермского муниципального округа. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следователями Пермского межрайонного следственного отдела гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством).

Напомним, что 16 июня компания иностранных граждан распивала спиртное на берегу реки, расположенной в Пермском муниципальном округе. В ходе распития спиртного 29-летний гражданин Республики Узбекистан пытался совершить изнасилование 32 — летней местной жительницы, однако его незаконные действия были пресечены очевидцами произошедшего.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями следственного отдела продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин вновь требует от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклада и окончательных результатов расследования по делу о попытке изнасилования в Култаево. Также Бастрыкин распорядился в отношении фигуранта применить меру пресечения в виде заключения под стражу.

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#Происшествия#Пермь#Су скр#Култаево#Насильник#Насильственные действия
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