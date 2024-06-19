Губернатор Прикамья проинспектировал объекты благоустройства в Индустриальном районе

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин сегодня, 19 июня, проинспектировали ход реализации важных инфраструктурных проектов в Индустриальном районе Перми. Также они обсудили планы по преображению района, в том числе, при поддержке бизнеса.
Дмитрий Махонин проверил ход работ по перекладке трамвайных путей на перекрестке ул. Мира и Космонавта Леонова. Реконструкция ведется по концессионному соглашению с ООО «Мовиста регионы Пермь».
В прошлом году на ул. Мира выполнялись работы на участке от ул. Милиционера Власова до Заслонова. Сейчас здесь окончена обкатка трамвайных путей, после которой строители должны провести завершающую выправку и подгонку рельсошпальной решетки. Генподрядчик, ООО «Стройсервис», начал демонтаж плит на втором участке от ул. Заслонова до Стаханова. Сдача объекта планируется в текущем году.
Далее мэр и губернатор проверили ход работ по ремонту ул. Космонавта Леонова от ул. Мира до Рязанской. Реконструкция ведется в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2025 года. Но, благодаря заблаговременному заключению муниципальных контрактов, работы начались уже в текущем году. Всего планируется обновить участок протяженностью более 600 м.
Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, также Дмитрий Махонин и Эдуард Соснин изучили проект благоустройства сквера на шоссе Космонавтов. Работы выполнят при поддержке Пермской печатной фабрики «Гознак». В следующем году здесь появятся лавочки, освещение и информационные стенды о предприятии, приуроченные к 60-летию Пермской печатной фабрики.
Помимо этого, при поддержке бизнеса благоустроят территорию ТРЦ «Планета». Здесь планируется благоустройство баскетбольной и волейбольной площадок с перспективой появления спортивного кластера. Работы уже стартовали. Заниматься на спортплощадках можно будет бесплатно.
Кроме того, в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным, благоустроили двор по ул. Космонавта Леонова. Подрядчик завершил работы раньше срока. Здесь обустроены тротуар и автомобильная парковка, отремонтирован дворовой проезд, установлены скамейки и урны. Помимо этого, в Индустриальном районе по нацпроекту отремонтированы дворы по ул. Геологов, 11/2, Чердынская, 29, Космонавта Леонова, 51, Мира, 126, 126а.
Власти Пермского края занимаются преображением дворов жилых дворов по проекту «Комфортная городская среда». Губернатор отметил, что планируется помогать продолжать обустраивать территорию дворов. Также он поблагодарил представителей бизнеса, помогающих в благоустройстве общественных пространств. Местная жительница Лариса Валетова поделилась, что обновленный двор стал красивым и удобным, он создан по проекту, составленному самими жителями. Неподалеку появилась спортивная площадка со стадионом, и теперь здесь занимаются спортом ребята из ближайших домов. По словам Ларисы, вчера пермяки приступили к озеленению двора: посадили декоративный миндаль, березы, парковые лозы и сирень.