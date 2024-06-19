Губернатор Прикамья проинспектировал объекты благоустройства в Индустриальном районе

Власти Пермского края занимаются преображением дворов жилых дворов по проекту «Комфортная городская среда». Губернатор отметил, что планируется помогать продолжать обустраивать территорию дворов. Также он поблагодарил представителей бизнеса, помогающих в благоустройстве общественных пространств. Местная жительница Лариса Валетова поделилась, что обновленный двор стал красивым и удобным, он создан по проекту, составленному самими жителями. Неподалеку появилась спортивная площадка со стадионом, и теперь здесь занимаются спортом ребята из ближайших домов. По словам Ларисы, вчера пермяки приступили к озеленению двора: посадили декоративный миндаль, березы, парковые лозы и сирень.