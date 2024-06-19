Хомячье потрясение? Почему россияне устремились в игру-кликер

Но на этом возможности игры не заканчиваются. Заработок можно увеличивать не только с помощью нажатий на экран — например, если вы пригласите в кликер друзей по своей ссылке, доход будет расти в пассивном режиме. Монеты способны увеличиваться в фоновом режиме три часа, после чего майнинг нужно будет перезапустить новым заходом в игру.