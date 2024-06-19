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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Игра про хомяка набирает сумасшедшую популярность

Хомячье потрясение? Почему россияне устремились в игру-кликер

19 июня 2024, 13:27
Игра про хомяка набирает сумасшедшую популярность
Узнайте, можно ли заработать деньги в Hamster Combat (16+), почему к нему присоединяются миллионы пользователей ежедневно и как добывать монеты для грызуна.

Игра Hamster Combat захватила мировое интернет-сообщество. Этот кликер не отличается яркими эффектами или увлекательным геймплеем, однако пользователи проводят в нем часы свободного времени. Все дело в будущей возможности вывести игровые монетки в реальные деньги.

Несмотря на то, что перспективы заработка на хомяке еще не доказаны, миллионы игроков ежедневно подписываются на Telegram-канал кликера. Так, на сегодняшней день количество пользователей кликера перевалило за 38 млн человек.

Как играть?

Hamster Combat является довольно простой игрой — геймплей не осложнен никакими разветвленными системами развития персонажа. В самом начале вам предлагают сделать из бедного и лысого хомяка настоящего толстосума. Богатство зверя повышается с каждым «тапом» по экрану, то есть, пользователям достаточно лишь кликать на грызуна.

Как выглядит играКак выглядит игра
Как выглядит игра

Но на этом возможности игры не заканчиваются. Заработок можно увеличивать не только с помощью нажатий на экран — например, если вы пригласите в кликер друзей по своей ссылке, доход будет расти в пассивном режиме. Монеты способны увеличиваться в фоновом режиме три часа, после чего майнинг нужно будет перезапустить новым заходом в игру.

Также игроки используют различные лайфхаки для приумножения своего капитала. Например, пользователи собирают комбинации из игровых карточек и получают за это награды. Кроме того, при набирании особого шифра из азбуки Морзе на экране можно получить бонусы. Актуальные системы символов игроки ежедневно находят в Интернете.

Можно ли вывести деньги?

Главный вопрос, который обсуждают игроки и наблюдатели Hamster Combat — это вопрос преобразования виртуальной валюты в настоящие деньги. Масло в огонь подливают слухи и разговоры о том, что у игры скоро появятся собственный токен, то есть, цифровой актив с реальной стоимостью.

На сегодняшний день кликер про хомяка не имеет своей криптовалютыНа сегодняшний день кликер про хомяка не имеет своей криптовалюты
На сегодняшний день кликер про хомяка не имеет своей криптовалюты

Однако на сегодняшний день кликер про хомяка не имеет своей криптовалюты. Кроме того, у игры нет и инвесторов, которые смогли бы финансировать проект. Несмотря на эти сведения, игроки все равно продолжают ждать вывод монет на свой счет.

Игра обманывает?

Стоит отметить, что на данный момент перспективы заработка на хомячьем кликере действительно являются очень туманными. При этом нельзя сказать, что разработчики игры обманывают пользователей или строят финансовую пирамиду. Геймплей Hamster Combat не предполагает никаких денежных вложений, а команда проекта зарабатывает лишь на продаже рекламы в Telegram-каналах.

Таким образом россияне хоть и не ввязываются в аферу, но верят в призрачные мечты о заработке на виртуальном хомяке. Пользователи кликера теряют другой важный ресурс — собственное время. Если деньги еще можно заработать, то часы свободного времени не получится вернуть.

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#Виктория Оврамец#Криптовалюта#Игры#Hamster Combat#Заработок в интернете
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