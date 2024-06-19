Из пермской «Пармы» в столичный ЦСКА уходит тяжелый форвард

Руслан пришел в «Парму» в июле 2023 года, контракт с ним был рассчитан на два года. До этого выступал за БК «Новосибирск», сыграв 42 матч. С 2020 по 2022 годы играл в составе БК «Иркут», где был одним из лидером команды. Его статистика в сезоне 2021/2022 была таковой: 11,7 очков, 5,6 подборов за 21 минуту на паркете.