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Тяжелый форвард Руслан Абдулбасиров покидает «Парму»

Из пермской «Пармы» в столичный ЦСКА уходит тяжелый форвард

19 июня 2024, 07:21
Фото: пресс-служба БК «Парма»

Тяжелый форвард Руслан Абдулбасиров покидает «Парму»

Спортсмен пришел в пермскую команду в июле 2023 года, контракт с ним был на два года.
Сюжет
Парма

Тяжелый форвард Руслан Абдулбасиров покидает пермский баскетбольный клуб «Парма». Он продолжит карьеру в московском ПБК ЦСКА.

По итогам сезона 2023/24 Руслан стал вторым в ТОП-3 рекордсменов по подборам. Он собрал 13 рекордных подборов в матче с МБА в декабре. Как сообщала пресс-служба «Пармы», за сезон на счету спортсмена был 221 подбор и средний показатель в 5,7 «отскоков» за игру.

Руслан пришел в «Парму» в июле 2023 года, контракт с ним был рассчитан на два года. До этого выступал за БК «Новосибирск», сыграв 42 матч. С 2020 по 2022 годы играл в составе БК «Иркут», где был одним из лидером команды. Его статистика в сезоне 2021/2022 была таковой: 11,7 очков, 5,6 подборов за 21 минуту на паркете.

Крупные перестановки в «Парме» начались в этом июне. Тогда стало известно, что капитан Александр Платунов, форвард Би Джей Джонсон и центровой Ричард Соломон покидают клуб.

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#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
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