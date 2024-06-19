Из-за ремонта трамвайных путей на Борчанинова изменится движение пяти автобусов

С 22 июня по выходным дням в Перми временно изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов — №15, 20, 72, 7т и 10т. Эти автобусы будут объезжать закрытый участок ул. Борчанинова по ул. Ленина, Крисанова и Петропавловской с дополнительной остановкой «Пермский академический Театр-Театр».