Из-за ремонта трамвайных путей на Борчанинова изменится движение пяти автобусов

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
С 22 июня по выходным дням в Перми временно изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов — №15, 20, 72, 7т и 10т. Эти автобусы будут объезжать закрытый участок ул. Борчанинова по ул. Ленина, Крисанова и Петропавловской с дополнительной остановкой «Пермский академический Театр-Театр».
Все существующие остановки останутся прежними, сообщили в пресс-службе администрации города. Изменения продлятся до конца июля. Участок ул. Борчанинова будет закрыт из-за ремонта трамвайных путей.