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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

С 22 июня в Перми изменится движение 5 автобусов из-за ремонта трамвайных путей

Из-за ремонта трамвайных путей на Борчанинова изменится движение пяти автобусов

19 июня 2024, 11:41
Фото: Telegram-канал «Пермский транспорт»

С 22 июня в Перми изменится движение 5 автобусов из-за ремонта трамвайных путей

Перемены будут действовать только по выходным дням.

С 22 июня по выходным дням в Перми временно изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов — №15, 20, 72, 7т и 10т. Эти автобусы будут объезжать закрытый участок ул. Борчанинова по ул. Ленина, Крисанова и Петропавловской с дополнительной остановкой «Пермский академический Театр-Театр».

Все существующие остановки останутся прежними, сообщили в пресс-службе администрации города. Изменения продлятся до конца июля. Участок ул. Борчанинова будет закрыт из-за ремонта трамвайных путей.

Фото: пресс-служба администрации Перми
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#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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