Какие опасности для здоровья поджидают туристов в Краснодарском крае? Мнения

Очистные сооружения Сочи и ближайших районов были построены еще в 70-е годы 20 века. Их мощностей сейчас не хватает. В 2021 году началась программа по модернизации нескольких очистных сооружений. Это позволит увеличить их мощность почти на 60%. Однако такие работы не проводятся быстро: в лучшем случае они завершатся лишь в 2025 году. Есть и иная проблема: в Сочи встречается «частная канализация». За состоянием таких коллекторов нет городского контроля, и их стоки могут сливать прямо в море.