Какие опасности для здоровья поджидают туристов в Краснодарском крае? Мнения

Posted 19 июня, 12:00
Published 19 июня, 12:00
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В Москве 150 человек обратились к врачам после отравления ботулотоксинами из фасоли, которая входила в состав готовых блюд в доставке еды. Однако жителей и туристов в Краснодарском крае уже не удивить заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
По статистике страховой компании ВСК, в этом регионе фиксируется 88% происшествий, после которых путешественникам нужна медпомощь. Чаще всего, люди жалуются на проблемы с ЖКТ, а также ЛОР-недуги — синуситы, отиты и так далее, пишут «Новые известия».
В числе самых опасных городов — Адлер, Сочи, Лоо и Анапа. В июле–августе здесь легко подхватить ротавирус, говорят туристы. От заражения не помогает даже готовка еды своими руками или обработка рук антисептиком — достаточно поплавать в море.
По словам руководителя департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов Алексея Меньшикова, особенно опасно купаться в Черном море Кубани после сильных ливней. Виной тому нарушения по хранению мусора и безинфекционному режиму мусорных площадок — тут размножаются грызуны и насекомые, которые переносят инфекции. Даже зайдя в воду, можно подцепить кожную инфекцию, особенно, если повреждена кожа на ноге или руке. Микроорганизмы могут находиться в воде долгое время, особенно, если она теплая.
В июле прошлого года пляжи в Кубани были закрыты в течение пяти дней после мощного шторма. Однако это не помогло остановить распространение заболеваний — инфекционная больница оказалась переполнена. Прибыль аптек от продажи антивирусных препаратов возросла втрое.
Наиболее опасен ротавирус для детей. Как рассказал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, возникшее из-за заражения обезвоживание может привести даже к гиповолемическому шоку. Это состояние, при котором объем циркулирующей крови в организме снижается, что приводит к понижению кровяного давления и уменьшению объема кислорода. В тяжелых случаях возможен даже летальный исход: в прошлом году после купания в Сочи 7-летняя девочка подхватила ротавирус, ее направили в реанимацию, однако не смогли спасти.
Очистные сооружения Сочи и ближайших районов были построены еще в 70-е годы 20 века. Их мощностей сейчас не хватает. В 2021 году началась программа по модернизации нескольких очистных сооружений. Это позволит увеличить их мощность почти на 60%. Однако такие работы не проводятся быстро: в лучшем случае они завершатся лишь в 2025 году. Есть и иная проблема: в Сочи встречается «частная канализация». За состоянием таких коллекторов нет городского контроля, и их стоки могут сливать прямо в море.
В апреле текущего года местные жители заметили, что канализационные стоки с характерным запахом утекают в реку Восточный Дагомыс. У пансионата «Кукуруза» прошлой весной в течение двух месяцев канализация сливалась прямо в реку Псахе у моря — в воде плавали туалетная бумага и фекалии. Надзорные органы проблему игнорировали: в «Водоканале» обвинили во всем местных жителей, устраивающих засоры, и утверждали,
Туристы рассказывают, что даже в местах скопления путешественников отходы сливаются в море. Поэтому только строительством очистных сооружений здесь не обойтись. Для полного решения вопроса нужно модернизировать всю городскую канализацию и установить тотальный контроль за сливом. Но это может привести к конфликту с местными предпринимателями, которые привыкли засорять водоемы и не хотят нести дополнительные расходы. Однако если проблему не решить, то туристам придется проводить отпуск в туалете или больнице.