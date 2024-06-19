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Кинотеатр «Кристалл» в Перми лишился статуса объекта культурного наследия

Кинотеатр «Кристалл» в Перми лишился статуса объекта культурного наследия

19 июня 2024, 03:18
Фото: properm.ru
Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Здание кинотеатра «Кристалл» в Перми лишили статуса объекта культурного наследия народов России. Распоряжение об этом опубликовано 13 июня на официальном интернет-портале правовой информации. Первым на это внимание обратил «АиФ».

Панорамный кинотеатр был возведен в краевой столице в 1960 году. Государственная историко-культурная экспертиза приняла решение исключить строение из перечня объектов культурного наследия народов РФ в ноябре 2023 года. Мера была обусловлена тем, что сооружения, которому был присвоен этот статус, уже не существует. Старое здание кинотеатра снесли в 2006 году, новое было построено в 2010 году.

Сейчас в «Кристалле» находится краевой региональный молодёжный центр и «Пермская синематека».

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#Пермь#Строительство#Кинотеатр#Исключение из перечня#Молодежный центр#Синематека
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