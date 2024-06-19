Кинотеатр «Кристалл» в Перми лишился статуса объекта культурного наследия

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Здание кинотеатра «Кристалл» в Перми лишили статуса объекта культурного наследия народов России. Распоряжение об этом опубликовано 13 июня на официальном интернет-портале правовой информации. Первым на это внимание обратил «АиФ».
Панорамный кинотеатр был возведен в краевой столице в 1960 году. Государственная историко-культурная экспертиза приняла решение исключить строение из перечня объектов культурного наследия народов РФ в ноябре 2023 года. Мера была обусловлена тем, что сооружения, которому был присвоен этот статус, уже не существует. Старое здание кинотеатра снесли в 2006 году, новое было построено в 2010 году.
Сейчас в «Кристалле» находится краевой региональный молодёжный центр и «Пермская синематека».