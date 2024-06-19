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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Лазерное лечение геморроя: щадящий способ навсегда избавиться от недуга

Лазерное лечение геморроя: щадящий способ навсегда избавиться от недуга

19 июня 2024, 13:09
Фото: 1MI
Лазерное лечение геморроя: щадящий способ навсегда избавиться от недуга
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Геморрой — распространенная и деликатная проблема, с которой ежегодно сталкиваются миллионы людей. Это заболевание нередко сопровождается болезненными симптомами, значительно снижающими качество жизни.

В прошлом лечение геморроя было связано с рядом неприятных моментов — болезненными процедурами, длительным восстановлением, риском осложнений. Но сегодня современная медицина предлагает принципиально новый и революционный метод борьбы с этой патологией — лазерную геморроидэктомию.

Суть метода и принцип его действия

В основе лазерного лечения геморроя лежит использование высокоточного лазерного излучения для деструкции геморроидальных узлов. Тонкий лазерный луч прецизионно и избирательно воздействует на патологические ткани, коагулируя их, при этом окружающие здоровые ткани повреждаются минимально. Уникальное лазерное излучение обеспечивает точечный нагрев, выпаривание и запаивание патологических образований. При этом лазерный луч мгновенно обезвреживает и сами кровеносные сосуды, предотвращая кровопотерю.

Преимущества лазерной геморроидэктомии

Малоинвазивная лазерная операция обладает целым рядом неоспоримых плюсов перед традиционными методами лечения:

  • высокая эффективность в отношении как внутренних, так и наружных геморроидальных узлов различной степени;
  • минимальная травматизация тканей и практически полное отсутствие болевого синдрома в послеоперационный период;
  • отсутствие кровопотери и быстрое заживление раневой поверхности благодаря особому воздействию лазера;
  • проведение операции под легким обезболиванием или медикаментозным сном, без необходимости общего наркоза;
  • короткий восстановительный период — многие пациенты возвращаются к нормальной жизни уже через 1-2 дня после вмешательства;
  • низкий риск осложнений и рецидивов заболевания.

Благодаря своей минимальной инвазивности и щадящему воздействию, лазерная геморроидэктомия стала прорывом в лечении этого распространенного и крайне неприятного заболевания.

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Вспомогательные методики

Для достижения максимальной эффективности лазерная деструкция узлов может дополняться специальными процедурами. Наиболее часто применяются:

  • Лазерная мукопексия с фиксацией оставшейся ткани к стенке прямой кишки (методика ALoHA). Она предотвращает возможное выпадение узлов в будущем.
  • Прошивание и перевязка сосудистых ножек геморроидальных узлов. Это исключает риск рецидива и кровотечений.
  • Удаление наружных геморроидальных узлов лазером полностью устраняет симптомы наружного геморроя.

Применение этих дополнительных техник в комплексе с основной лазерной деструкцией позволяет максимально эффективно и надолго решить проблему геморроя.

Реабилитация и образ жизни

Период восстановления после лазерной геморроидэктомии проходит очень легко, с минимальным дискомфортом. Первые часы пациент проводит под наблюдением в стационаре. Затем в течение нескольких дней рекомендуется щадящий режим, исключающий тяжелые физические нагрузки и соблюдение несложной диеты. Полная реабилитация занимает от 5 до 10 дней, после чего жизнь пациента полностью нормализуется. Своевременное лазерное лечение геморроя позволяет навсегда избавиться от назойливых и мучительных его проявлений.

Заключение

Лазерная геморроидэктомия — действительно прорыв в лечении этого деликатного заболевания. Процедура отличается высокой эффективностью в отношении геморроидальных узлов любой степени, минимальной травматичностью и быстрым периодом реабилитации. Это щадящий и безопасный метод, который позволяет раз и навсегда решить проблему геморроя без боли, кровопотери и длительного восстановления. Передовые лазерные технологии сделали сложное хирургическое вмешательство простой малоинвазивной операцией.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ. Лицензия ЛО-77-01-010347 от 05.06.2015 г.

#Алина Ибрагимова
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