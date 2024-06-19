Лазерное лечение геморроя: щадящий способ навсегда избавиться от недуга

Период восстановления после лазерной геморроидэктомии проходит очень легко, с минимальным дискомфортом. Первые часы пациент проводит под наблюдением в стационаре. Затем в течение нескольких дней рекомендуется щадящий режим, исключающий тяжелые физические нагрузки и соблюдение несложной диеты. Полная реабилитация занимает от 5 до 10 дней, после чего жизнь пациента полностью нормализуется. Своевременное лазерное лечение геморроя позволяет навсегда избавиться от назойливых и мучительных его проявлений.