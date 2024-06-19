Лазерное лечение геморроя: щадящий способ навсегда избавиться от недуга

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В прошлом лечение геморроя было связано с рядом неприятных моментов — болезненными процедурами, длительным восстановлением, риском осложнений. Но сегодня современная медицина предлагает принципиально новый и революционный метод борьбы с этой патологией — лазерную геморроидэктомию.
Суть метода и принцип его действия
В основе лазерного лечения геморроя лежит использование высокоточного лазерного излучения для деструкции геморроидальных узлов. Тонкий лазерный луч прецизионно и избирательно воздействует на патологические ткани, коагулируя их, при этом окружающие здоровые ткани повреждаются минимально. Уникальное лазерное излучение обеспечивает точечный нагрев, выпаривание и запаивание патологических образований. При этом лазерный луч мгновенно обезвреживает и сами кровеносные сосуды, предотвращая кровопотерю.
Преимущества лазерной геморроидэктомии
Малоинвазивная лазерная операция обладает целым рядом неоспоримых плюсов перед традиционными методами лечения:
Благодаря своей минимальной инвазивности и щадящему воздействию, лазерная геморроидэктомия стала прорывом в лечении этого распространенного и крайне неприятного заболевания.
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Вспомогательные методики
Для достижения максимальной эффективности лазерная деструкция узлов может дополняться специальными процедурами. Наиболее часто применяются:
Применение этих дополнительных техник в комплексе с основной лазерной деструкцией позволяет максимально эффективно и надолго решить проблему геморроя.
Реабилитация и образ жизни
Период восстановления после лазерной геморроидэктомии проходит очень легко, с минимальным дискомфортом. Первые часы пациент проводит под наблюдением в стационаре. Затем в течение нескольких дней рекомендуется щадящий режим, исключающий тяжелые физические нагрузки и соблюдение несложной диеты. Полная реабилитация занимает от 5 до 10 дней, после чего жизнь пациента полностью нормализуется. Своевременное лазерное лечение геморроя позволяет навсегда избавиться от назойливых и мучительных его проявлений.
Заключение
Лазерная геморроидэктомия — действительно прорыв в лечении этого деликатного заболевания. Процедура отличается высокой эффективностью в отношении геморроидальных узлов любой степени, минимальной травматичностью и быстрым периодом реабилитации. Это щадящий и безопасный метод, который позволяет раз и навсегда решить проблему геморроя без боли, кровопотери и длительного восстановления. Передовые лазерные технологии сделали сложное хирургическое вмешательство простой малоинвазивной операцией.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ. Лицензия ЛО-77-01-010347 от 05.06.2015 г.