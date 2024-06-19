Медбрат из Частинского округа погиб на СВО в возрасте 23 лет

Юрий жил в деревне Кленовая, окончил Мельничную основную общеобразовательную школу. Затем учился в Чайковском медицинском колледже на медбрата, служил по контракту в Таджикистане и всегда хотел быть военнослужащим. После начала СВО он добровольно заключил контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Юрий Самойлов служил наводчиком мотострелкового отделения.