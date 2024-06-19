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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Частинском округе простятся с 23-летним медбратом, погибшим на СВО

Медбрат из Частинского округа погиб на СВО в возрасте 23 лет

19 июня 2024, 12:15
Фото: properm.ru; vk.com/chastadm

В Частинском округе простятся с 23-летним медбратом, погибшим на СВО

Молодой человек всегда хотел быть военнослужащим.

Стало известно о гибели на СВО рядового из Частинского округа Юрия Самойлова. Юноше было всего 23 года — он родился 19 ноября 2000 года в селе Частые, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.

Юрий жил в деревне Кленовая, окончил Мельничную основную общеобразовательную школу. Затем учился в Чайковском медицинском колледже на медбрата, служил по контракту в Таджикистане и всегда хотел быть военнослужащим. После начала СВО он добровольно заключил контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Юрий Самойлов служил наводчиком мотострелкового отделения.

Молодой человек погиб 3 июня текущего года. Власти обещают сообщить информацию о дате и времени церемонии прощания и похорон дополнительно.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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