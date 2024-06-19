Медбрат из Частинского округа погиб на СВО в возрасте 23 лет

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Стало известно о гибели на СВО рядового из Частинского округа Юрия Самойлова. Юноше было всего 23 года — он родился 19 ноября 2000 года в селе Частые, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Юрий жил в деревне Кленовая, окончил Мельничную основную общеобразовательную школу. Затем учился в Чайковском медицинском колледже на медбрата, служил по контракту в Таджикистане и всегда хотел быть военнослужащим. После начала СВО он добровольно заключил контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Юрий Самойлов служил наводчиком мотострелкового отделения.
Молодой человек погиб 3 июня текущего года. Власти обещают сообщить информацию о дате и времени церемонии прощания и похорон дополнительно.