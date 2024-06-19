Мэрию Перми покидает один из самых заметных чиновников

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Мэрию Перми покидает один из ветеранов городской власти Алексей Грибанов. Он занимал должность советника главы города.
По данным «Коммерсант-Прикамье», городские власти решили не продлевать контракт с чиновником. Он покинет должность с июля.
Алексей Грибанов в 2000 году стал депутатом гордумы. С 2012 был назначен замом главы города по социальным вопросам. В 2021 году стал заместителем мэра, а также курировал процесс подготовки города к 300-летию Перми.
UPD. В пресс-службе администрации Перми подтвердили Properm.ru, что Алексей Грибанов уходит с поста советника главы города. В разные годы он дважды был заместителем главы администрации по социальным вопросам, работал депутатом, председателем комитета Пермской городской Думы по социальной политике. Сотрудничество с Грибановым будет продолжено в другом формате. «Богатый опыт Алексея Анатольевича был очень полезен на посту советника главы города в решении вопросов подготовки к 300-летию Перми, сферы образования, культуры и спорта», — говорят в мэрии.