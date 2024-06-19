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На пожаре 18 июня в Верещагино пострадал человек

На пожаре 18 июня в Верещагино пострадал человек

19 июня 2024, 06:45
Фото: МЧС Прикамья
Горение происходило в гараже.

Вчера, 18 июня, на пожаре в Верещагино пострадал человек. Сообщение о возгорании на ул. Ленина поступило на пульт экстренной службы в 17:51. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья корреспонденту Properm.ru.

На место происшествия прибыли 14 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники. Выяснилось, что происходило горение гаража и находящихся в нем транспортных средств.

Площадь пожара составила 24 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 18:08. По факту инцидента проводится проверка, причина пожара устанавливается.

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