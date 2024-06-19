На пожаре 18 июня в Верещагино пострадал человек

Вчера, 18 июня, на пожаре в Верещагино пострадал человек. Сообщение о возгорании на ул. Ленина поступило на пульт экстренной службы в 17:51. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья корреспонденту Properm.ru.