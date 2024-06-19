Ночью в Перми была гроза и выпала четверть месячной нормы осадков

За ночь в Перми выпало 20 мм осадков, что является четвертью месячной нормы. Обильные осадки были в Кунгуре — 22 мм, в Чернушке — 15 мм, в Оханске — 11 мм, в Верещагино — 10 мм, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.