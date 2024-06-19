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Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

В Перми минувшей ночью были гроза, сильный ветер и ливень

Ночью в Перми была гроза и выпала четверть месячной нормы осадков

19 июня 2024, 04:45
Фото: properm.ru

В Перми минувшей ночью были гроза, сильный ветер и ливень

Еще обильнее дождь был в Кунгуре

За ночь в Перми выпало 20 мм осадков, что является четвертью месячной нормы. Обильные осадки были в Кунгуре — 22 мм, в Чернушке — 15 мм, в Оханске — 11 мм, в Верещагино — 10 мм, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Осадки пришли в Прикамье ночью из района Ижевска. Они сопровождались градом и высокой грозовой активностью. В Перми ночная гроза достаточно высокой интенсивности отмечена впервые с 3 июля 2021 года. Днем грозовая активность продолжится.

В Перми гроза сопровождалась резким порывистым ветром, результатом которого стали сломанные деревья.

#Происшествия#Пермь#Погода#Аномальная погода
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