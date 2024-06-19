Перекрасить в шоколадный. Депутаты Перми озаботились стилем общественных туалетов

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Депутаты Пермской гордумы хотят привести общественные туалеты в единый вид. Проект соответствующего решения обсуждался сегодня, 19 июня, на заседании комитета по благоустройству Пермской городской думы, пишет URA.RU.
«Предлагаем закрепить внешний вид общественных туалетов: стационарных, нестационарных, модульных. Стационарные должны соответствовать внешнему виду зданий, строений и сооружений. Модульные и стационарные должны устанавливаться на твердом покрытии и обеспечивать свободный проезд транспорта. Также они должны быть оформлены в шоколадно-коричневый, черно-серый, бежевый, жемчужно-белый цвета», — рассказал начальник ЖКХ администрации Перми Вадим Казанцев.
Требования будут обязаны выполнять все владельцы общественных туалетов. Это надо будет сделать до 1 декабря 2027 года. Депутаты поддержали предложение мэрии. Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.