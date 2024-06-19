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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Общественные туалеты Перми оформят в едином стиле

Перекрасить в шоколадный. Депутаты Перми озаботились стилем общественных туалетов

19 июня 2024, 11:11
Фото: properm.ru

Общественные туалеты Перми оформят в едином стиле

В единый вид отхожие места хотят привести к 2027 году.
Сюжет
Гордума

Депутаты Пермской гордумы хотят привести общественные туалеты в единый вид. Проект соответствующего решения обсуждался сегодня, 19 июня, на заседании комитета по благоустройству Пермской городской думы, пишет URA.RU.

«Предлагаем закрепить внешний вид общественных туалетов: стационарных, нестационарных, модульных. Стационарные должны соответствовать внешнему виду зданий, строений и сооружений. Модульные и стационарные должны устанавливаться на твердом покрытии и обеспечивать свободный проезд транспорта. Также они должны быть оформлены в шоколадно-коричневый, черно-серый, бежевый, жемчужно-белый цвета», — рассказал начальник ЖКХ администрации Перми Вадим Казанцев.

Требования будут обязаны выполнять все владельцы общественных туалетов. Это надо будет сделать до 1 декабря 2027 года. Депутаты поддержали предложение мэрии. Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

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#Гордума#Общественный туалет#Туалет#Пермская гордума#Туалеты
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