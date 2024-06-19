Пермячка объяснила, почему выгуливала ребенка на веревке

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:51
На днях в сети появилось видеозапись, где женщина выгуливала на веревке ребенка. Выяснилось, что в тот день она впервые вела своего подопечного в школьный лагерь. По словам женщины, у мальчика синдром Дауна, кроме того, сейчас он вступил в переходный возраст. Женщина говорит, что вынуждена пользоваться детскими вожжами, потому что не может удержать ребенка за руку, сообщает 59.RU.
Вожжи растягиваются до 2,5 м. Женщина прибегла к ним, поскольку мальчик непослушен, часто вырывается и убегает. Не так давно Галина (опекун ребенка) вместе с подопечным Савелием легли в больницу для проведения операции по улучшению слуха мальчика, однако ребенок не поддался медперсоналу, из-за чего операцию пришлось перенести.
У Савелия также имеются проблемы со зрением. Во время прогулки это тоже вызывает трудности. Кроме него у Галины есть еще трое подопечных: 12-летний Семен и 8-летний Леонид с умственной отсталостью, 6-летний Лёва с синдромом Дауна. Еще в старших классах у женщины возникло желание взять ребенка под опеку, однако ее близкие несколько раз отговаривали ее от этого.
После рождения сына Галина решилась осуществить свое давнее желание. На данный момент женщина ожидает окончания проверки. На фоне расследования у нее забрали детские вожжи, поэтому прогулки и выход на свежий воздух с детьми с инвалидностью, по ее словам, стали невозможны. С присмотром за подопечными Галине помогает родной сын.
Напомним, глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад от пермских подчинённых по этой ситуации с ребенком.
— Опека начала подыскивать мне замену на случай тюрьмы или условного заключения. Они будут обязаны изъять детей. И мы сами уже ищем опекунов, чтобы люди были проверенные и способные воспитать. Всё равно надо предусмотреть худший вариант, ведь если Бастрыкин даст приказ, они в любом случае его исполнят. На какое-то снисхождение я не рассчитываю, — сказала Галина.