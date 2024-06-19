Пермячка объяснила, почему выгуливала ребенка на веревке

У Савелия также имеются проблемы со зрением. Во время прогулки это тоже вызывает трудности. Кроме него у Галины есть еще трое подопечных: 12-летний Семен и 8-летний Леонид с умственной отсталостью, 6-летний Лёва с синдромом Дауна. Еще в старших классах у женщины возникло желание взять ребенка под опеку, однако ее близкие несколько раз отговаривали ее от этого.