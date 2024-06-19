Пермяки нашли завернутый в простыню труп мужчины с выколотыми глазами

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Вчера вечером, 18 июня около 20:00, в Сосновом бору в Закамске пермяки обнаружили висящий на дереве труп мужчины с выколотыми глазами, завернутого в простыню. Об этом сообщила «КП-Пермь».
По словам очевидца, сразу после находки они обратились в полицию и в скорую. По прибытии сотрудниками МВД было установлено, что смерть мужчины может носить криминальный характер. По внешнему виду мужчине было порядка 40 лет. Врачи же сказали, что труп находится в Перми давно и тело начало разлагаться. Предварительно, глаза убитого могли выклевать птицы. Около трупа лежал рюкзак с вещами.
В Минздраве Прикамья пояснили, что смерть мужчины была констатирована прибывшей бригадой скорой помощи. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю изданию сообщили, что тело 27-летнего мужчины было обнаружено вблизи ул. Якутская Ленинского района Перми. Внешних признаков насильственной смерти не было. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.