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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:09

Пермяки нашли завернутый в простыню труп мужчины с выколотыми глазами

Пермяки нашли завернутый в простыню труп мужчины с выколотыми глазами

19 июня 2024, 11:07
Фото: 1MI
По версии полиции, смерть может носить криминальный характер.

Вчера вечером, 18 июня около 20:00, в Сосновом бору в Закамске пермяки обнаружили висящий на дереве труп мужчины с выколотыми глазами, завернутого в простыню. Об этом сообщила «КП-Пермь».

По словам очевидца, сразу после находки они обратились в полицию и в скорую. По прибытии сотрудниками МВД было установлено, что смерть мужчины может носить криминальный характер. По внешнему виду мужчине было порядка 40 лет. Врачи же сказали, что труп находится в Перми давно и тело начало разлагаться. Предварительно, глаза убитого могли выклевать птицы. Около трупа лежал рюкзак с вещами.

В Минздраве Прикамья пояснили, что смерть мужчины была констатирована прибывшей бригадой скорой помощи. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю изданию сообщили, что тело 27-летнего мужчины было обнаружено вблизи ул. Якутская Ленинского района Перми. Внешних признаков насильственной смерти не было. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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#Мвд#Пермь#Преступление#Убийство#Полиция#Ск#Скорая помощь#Насилие#Закамск#Минздрав#Труп
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