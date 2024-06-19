Пермяки нашли завернутый в простыню труп мужчины с выколотыми глазами

По словам очевидца, сразу после находки они обратились в полицию и в скорую. По прибытии сотрудниками МВД было установлено, что смерть мужчины может носить криминальный характер. По внешнему виду мужчине было порядка 40 лет. Врачи же сказали, что труп находится в Перми давно и тело начало разлагаться. Предварительно, глаза убитого могли выклевать птицы. Около трупа лежал рюкзак с вещами.