Пермяков напугал пожар напротив педуниверситета

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Сегодня, 19 июня, в Перми напротив педагогического университета начался пожар. По словам читателя Properm.ru, гории магазин подарков. Рядом находится кофейня.
В МЧС Прикамья сообщили, что в 12:12 на ул. Пушкина загорелась крыша административного здания. На место происшествия работают 37 человек личного составла и семь единиц техники.
По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар был локализован на площади в 25 кв. м.