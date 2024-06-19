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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

Пермяков напугал пожар напротив педуниверситета

Пермяков напугал пожар напротив педуниверситета

19 июня 2024, 08:27
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru
По оперативным данным МЧС, никто не пострадал.

Сегодня, 19 июня, в Перми напротив педагогического университета начался пожар. По словам читателя Properm.ru, гории магазин подарков. Рядом находится кофейня.

В МЧС Прикамья сообщили, что в 12:12 на ул. Пушкина загорелась крыша административного здания. На место происшествия работают 37 человек личного составла и семь единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар был локализован на площади в 25 кв. м.

Видео: Кирилл Козлов для Properm.ru
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#Видео#Происшествия#Пермь#Пожар#Педагогический университет#Кофейня#МЧС Прикамья
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