Почему россияне выбирают китайский автопром? Плюсы и минусы машин из Поднебесной

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Updated Сегодня, 15:48
Распространение китайских машин на дорогах России увеличивается в колоссальных масштабах — на сегодняшний день больше половины жителей страны ездили или продолжают ездить на иномарках из Поднебесной. Рассказываем, стоит ли приобретать китайское авто в 2024 году.
Агентство Pro-Vision подсчитало, что самым популярным по числу запросов среди китайского автопрома является марка Geely. На второй строчке рейтинга расположился бренд Haval, а третье место занял Chery.
Машины из Китая являются единственными иномарками, которые имеют полноценную заводскую гарантию в России и не отличаются проблемами с запчастями. Именно эта характеристика сейчас привлекает тысячи россиян к покупке китайских авто.
Как отмечают владельцы машин из Поднебесной, транспортные средства отличаются хорошим технологическим оснащением. Кроме того, россиянам нравятся лаконичный дизайн и приемлемая стоимость авто.
Специалисты «Авто.ру Бизнес» отметили, что кроссоверы китайского производства на сегодняшний день имеют в среднем на девять технологических функций больше, чем другие иномарки.
В стандартной версии китайский автомобиль оснащен антиблокировочной системой, камерами, доступом без ключа, климатическим контролем и подушками безопасности. Таким образом россияне получают полностью «упакованную» машину, не требующую дополнительных вложений.
Несмотря на множество достоинств, машины из Поднебесной все же имеют определенные недостатки. Так, китайские автомобили не приспособлены к дорожным условиям нашей страны. Например, у водителей могут возникнуть проблемы с коррозионной защитой и виброустойчивостью.
Кроме того, работники автосервисов рассказывают, что чаще всего в транспортных средствах из КНР ломаются электронные системы, коробка передач, АБС, сенсорные устройства, системы двигателя и мультимедийное оснащение.
Как утверждают автоэксперты, большинство нареканий с коробкой передач происходят после проезда в 30-40 тысяч километров. При этом пробег в 100 тысяч километров является редкостью.
Хоть машины из поднебесной не являются премиум-классов авто, приобрести их сможет далеко не каждый россиянин. Стоит отметить, что благодаря высокому спросу и инфляции китайский автопром все больше дорожает на российском рынке.
Например, за Haval Jolion придется отдать около 1,9 млн рублей. Chery Tiggo 4 PRO выйдет уже дороже — стоимость автомобиля начинается от 2,1 млн рублей. Модель 7 Pro Ma, принадлежащая бренду Chery, обойдется россиянам от 2,7 млн рублей.