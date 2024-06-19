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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Россияне стали чаще выбирать китайские автомобили

Почему россияне выбирают китайский автопром? Плюсы и минусы машин из Поднебесной

19 июня 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney
Россияне стали чаще выбирать китайские автомобили
Узнайте, какие автомобили из Китая выбирают россияне, на что стоит обращать внимание при выборе машины и почему владельцы сталкиваются со сложностями при обслуживании. Подробнее — в материале ProPerm.

Распространение китайских машин на дорогах России увеличивается в колоссальных масштабах — на сегодняшний день больше половины жителей страны ездили или продолжают ездить на иномарках из Поднебесной. Рассказываем, стоит ли приобретать китайское авто в 2024 году.

Какие машины выбирают россияне?

Агентство Pro-Vision подсчитало, что самым популярным по числу запросов среди китайского автопрома является марка Geely. На второй строчке рейтинга расположился бренд Haval, а третье место занял Chery.

Машины из Китая являются единственными иномарками, которые имеют полноценную заводскую гарантию в России и не отличаются проблемами с запчастями. Именно эта характеристика сейчас привлекает тысячи россиян к покупке китайских авто.

Достоинства китайских автомобилей

Как отмечают владельцы машин из Поднебесной, транспортные средства отличаются хорошим технологическим оснащением. Кроме того, россиянам нравятся лаконичный дизайн и приемлемая стоимость авто.

Кроссоверы китайского производства на сегодняшний день имеют в среднем на девять технологических функций больше, чем их конкурентыКроссоверы китайского производства на сегодняшний день имеют в среднем на девять технологических функций больше, чем их конкуренты
Кроссоверы китайского производства на сегодняшний день имеют в среднем на девять технологических функций больше, чем их конкуренты
Фото: Изображение Midjourney

Специалисты «Авто.ру Бизнес» отметили, что кроссоверы китайского производства на сегодняшний день имеют в среднем на девять технологических функций больше, чем другие иномарки.

В стандартной версии китайский автомобиль оснащен антиблокировочной системой, камерами, доступом без ключа, климатическим контролем и подушками безопасности. Таким образом россияне получают полностью «упакованную» машину, не требующую дополнительных вложений.

Минусы китайских автомобилей

Несмотря на множество достоинств, машины из Поднебесной все же имеют определенные недостатки. Так, китайские автомобили не приспособлены к дорожным условиям нашей страны. Например, у водителей могут возникнуть проблемы с коррозионной защитой и виброустойчивостью.

Кроме того, работники автосервисов рассказывают, что чаще всего в транспортных средствах из КНР ломаются электронные системы, коробка передач, АБС, сенсорные устройства, системы двигателя и мультимедийное оснащение.

Первые поломки китайских автомобилей происходят после 30-40 тыс км пробегаПервые поломки китайских автомобилей происходят после 30-40 тыс км пробега
Первые поломки китайских автомобилей происходят после 30-40 тыс км пробега
Фото: Изображение Midjourney

Как утверждают автоэксперты, большинство нареканий с коробкой передач происходят после проезда в 30-40 тысяч километров. При этом пробег в 100 тысяч километров является редкостью.

Сколько стоят китайские автомобили?

Хоть машины из поднебесной не являются премиум-классов авто, приобрести их сможет далеко не каждый россиянин. Стоит отметить, что благодаря высокому спросу и инфляции китайский автопром все больше дорожает на российском рынке.

Например, за Haval Jolion придется отдать около 1,9 млн рублей. Chery Tiggo 4 PRO выйдет уже дороже — стоимость автомобиля начинается от 2,1 млн рублей. Модель 7 Pro Ma, принадлежащая бренду Chery, обойдется россиянам от 2,7 млн рублей.

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#Виктория Оврамец#Кроссоверы#Chery#Geely#Иномарки#Haval#Китайский автопром
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