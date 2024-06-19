Разработка ученых Пермского Политеха повысит урожайность посевов на 20%

По словам руководителя проекта, студента кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Руслана Мухаметсафина, технология помогает регулярно собирать информацию в разных диапазонах электромагнитного спектра. Ученые говорят, что для использования БПЛА достаточно, чтобы оператор задал область облета и параметры камеры, а затем БПЛА проходит построенный маршрут и делает снимки. Затем специалист скидывает данные с камеры на компьютер и обрабатывает их.