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Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Ученые ПНИПУ нашли способ повысить урожайность посевов на 20%

Разработка ученых Пермского Политеха повысит урожайность посевов на 20%

19 июня 2024, 06:03
Фото: пресс-служба ПНИПУ

Ученые ПНИПУ нашли способ повысить урожайность посевов на 20%

Аналогов подобного беспилотника нет на российском рынке.

Ученые Пермского политехнического университета (ПНИПУ) разработали программно-аппаратный комплекс беспилотников с мультиспектральной камерой. Изобретение сократит расходы воды для орошения, удобрений и средств защиты растений, а также на 20% увеличит урожайность посевов. Как рассказали в пресс-службе вуза, разработка позволит существенно сэкономить ресурсы и повысить общую эффективность сельскохозяйственного производства.

Использование дронов в сельском хозяйстве дает возможность проведения детального мониторинга полей. БПЛА оснащены камерами и сенсорами, которые дают высококачественные изображения и данные о состоянии почвы и растений. Также устройства помогают обнаружить заболевания и изменения в росте растений на ранних стадиях. Мониторинг способствует быстрому принятию мер и сокращению потери урожая.

Аналогов беспилотников с мультиспектральной камерой на российском рынке сейчас нет. Зарубежные разработки недоступны для отечественных агропромышленных комплексов. Поэтому изобретение пермских ученых наиболее ценно и конкурентоспособно для использования на территории России.

По словам руководителя проекта, студента кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Руслана Мухаметсафина, технология помогает регулярно собирать информацию в разных диапазонах электромагнитного спектра. Ученые говорят, что для использования БПЛА достаточно, чтобы оператор задал область облета и параметры камеры, а затем БПЛА проходит построенный маршрут и делает снимки. Затем специалист скидывает данные с камеры на компьютер и обрабатывает их.

Преимущество нового БПЛА заложено в его технических характеристиках: время нахождения в воздухе — до 40 минут, максимальная высота полета — 6 тыс. метров, грузоподъемность — до 10 кг. Также есть возможность обслуживать такие дроны в России, что значительно сократит расходы на ремонт.

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