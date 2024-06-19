Разработка ученых Пермского Политеха повысит урожайность посевов на 20%

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:05
Ученые Пермского политехнического университета (ПНИПУ) разработали программно-аппаратный комплекс беспилотников с мультиспектральной камерой. Изобретение сократит расходы воды для орошения, удобрений и средств защиты растений, а также на 20% увеличит урожайность посевов. Как рассказали в пресс-службе вуза, разработка позволит существенно сэкономить ресурсы и повысить общую эффективность сельскохозяйственного производства.
Использование дронов в сельском хозяйстве дает возможность проведения детального мониторинга полей. БПЛА оснащены камерами и сенсорами, которые дают высококачественные изображения и данные о состоянии почвы и растений. Также устройства помогают обнаружить заболевания и изменения в росте растений на ранних стадиях. Мониторинг способствует быстрому принятию мер и сокращению потери урожая.
Аналогов беспилотников с мультиспектральной камерой на российском рынке сейчас нет. Зарубежные разработки недоступны для отечественных агропромышленных комплексов. Поэтому изобретение пермских ученых наиболее ценно и конкурентоспособно для использования на территории России.
По словам руководителя проекта, студента кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Руслана Мухаметсафина, технология помогает регулярно собирать информацию в разных диапазонах электромагнитного спектра. Ученые говорят, что для использования БПЛА достаточно, чтобы оператор задал область облета и параметры камеры, а затем БПЛА проходит построенный маршрут и делает снимки. Затем специалист скидывает данные с камеры на компьютер и обрабатывает их.
Преимущество нового БПЛА заложено в его технических характеристиках: время нахождения в воздухе — до 40 минут, максимальная высота полета — 6 тыс. метров, грузоподъемность — до 10 кг. Также есть возможность обслуживать такие дроны в России, что значительно сократит расходы на ремонт.