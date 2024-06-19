Стало известно, почему мигрантам вновь запретили водить автобусы в Прикамье

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Причиной возвращения запрета иностранным гражданам работать водителями автобусов в Пермском крае стала невостребованность вакансий среди мигрантов. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на министерство труда и социального развития региона.
«Ограничения были сняты по предложению администрации города Перми. Вместе с тем, по итогам работы в первом полугодии с учётом невостребованности работодателями данного послабления для закрытия вакансий ограничения вновь будут наложены для работников, привлекаемых на основании патентов», — рассказали изданию в пресс-службе ведомства.
Пермские перевозчики подтвердили СМИ, что спроса на вакантные места водителей автобусов среди иностранных граждан не было. При этом ситуация с нехваткой кадров не изменилась — отрасль по-прежнему испытывает дефицит рабочей силы.
Вчера стало известно, что министерство труда и социального развития региона разработало новый перечень видов деятельности, в которых запрещается нанимать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Если в начале года таких видов было семь, то сейчас предлагается увеличить их до девяти.
Запрет будет введён на «регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении» и «регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении». В списке по-прежнему остаются добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов, ряд видов розничной торговли, перевозка опасных грузов и деятельность легкового такси.
С 2022 года в Пермском крае действуют ограничения для мигрантов на работу водителями такси и автобусов.
В январе 2024 года губернатор подписал указ, согласно которому из перечня запрещённых видов деятельности были исключены пункты о регулярных перевозках пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном маршрутах. В марте глава минтранса сообщил, что дефицит водителей автобусов планируется восполнить иностранными гражданами, а перевозчики уже приступили к обучению новых кадров.