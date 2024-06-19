Строительством крематория на Северном кладбище может заняться пермский оператор ТКО

В феврале 2024 года также сообщалось, что в Перми возможно строительство быстровозводимого крематория. Внешний вид здания будет известен после завершения планирования. Для возведения объекта не нужно будет расширять санитарные границы кладбища, здание будет иметь свою санитарную зону.