Строительством крематория на Северном кладбище может заняться пермский оператор ТКО

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Краевой оператор АО «ПРО ТКО» может построить на Северном кладбище в Перми быстровозводимый крематорий. На данный момент рассматривается вариант реализации объекта путем приоритетного инвестиционного проекта. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».
Как указывает источник, возведение крематория предлагается выполнить поэтапно. В рамках первого этапа в 2024–2025 году будет смонтировано само строение на 10 тыс. кремаций в течение года, а также зал прощания. Во втором этапе планируется построить колумбарий и административное здание.
В феврале 2024 года также сообщалось, что в Перми возможно строительство быстровозводимого крематория. Внешний вид здания будет известен после завершения планирования. Для возведения объекта не нужно будет расширять санитарные границы кладбища, здание будет иметь свою санитарную зону.