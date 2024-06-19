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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Построить крематорий на Северном кладбище в Перми может краевой оператор ТКО

Строительством крематория на Северном кладбище может заняться пермский оператор ТКО

19 июня 2024, 09:38

Построить крематорий на Северном кладбище в Перми может краевой оператор ТКО

О строительстве крематория в Перми

Краевой оператор АО «ПРО ТКО» может построить на Северном кладбище в Перми быстровозводимый крематорий. На данный момент рассматривается вариант реализации объекта путем приоритетного инвестиционного проекта. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».

Как указывает источник, возведение крематория предлагается выполнить поэтапно. В рамках первого этапа в 2024–2025 году будет смонтировано само строение на 10 тыс. кремаций в течение года, а также зал прощания. Во втором этапе планируется построить колумбарий и административное здание.

В феврале 2024 года также сообщалось, что в Перми возможно строительство быстровозводимого крематория. Внешний вид здания будет известен после завершения планирования. Для возведения объекта не нужно будет расширять санитарные границы кладбища, здание будет иметь свою санитарную зону.

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#Пермь#Строительство#Крематорий#Инвестиции#Журнал Ъ-Прикамье
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