properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Перми лечат дерево, пострадавшее от строительства спорткомплекса

Такого вы не видели! Лиственнице, пострадавшей от строителей, поставили капельницы

19 июня 2024, 11:06

В Перми лечат дерево, пострадавшее от строительства спорткомплекса

Также экологам разрешили не косить траву под ивами в аллее.

Эколог Надежда Баглей рассказала, как спасают дерево, пострадавшее от строительства спорткомплекса рядом с Ивовым сквером. Лиственнице ставят капельницы.

«Нашей бедной лиственнице, пострадавшей от спорткомплекса поставили капельницы.
Называется — стволовые инъекции! Круто? Такого вы ещё не видели!», — написала Надежда Баглей. Спасением дерева занимается Горзеленстрой (МКУ «Городское зеленое строительство»).

По словам Надежды Баглей, также экологам разрешили не косить траву под ивами в аллее. Теперь подрядчик не придёт сюда с триммером. «Надеюсь, удастся за этим проследить и всё пойдёт по плану», — прокомментировала Баглей. Она пояснила, что для любителей коротких газонов будет размещена табличка о том, что это помощь ивам, травмированным благоустройством.

Кроме того общественники засеяли медоносами все голые пространства в Ивовом сквере.

«На эти фото больно смотреть!» Сквер на Гайдара уничтожен, дальше — липы
Узнать подробнее
Читайте также:
На комплексе ПНИПУ уничтожили сосны под строительство «Академии первых»В Перми лето откроет экологический фестиваль «Природа города»В Перми асфальтобетонный завод обвиняют в нарушении экологического законодательства
#Экология#Экологи#Пермская экология
Подпишитесь
«Ущерб в десятки миллиардов». В экологический катастрофе в КУБе ищут мошенничество
Сегодня, 10:43
Купил билет, а в самолет не пускают. Что делать, если попал на овербукинг?
Сегодня, 10:32
Владелец пермского парка Горького получил серьезную травму в океане
Сегодня, 10:03
Строительством крематория на Северном кладбище может заняться пермский оператор ТКО
Сегодня, 09:38
В Перми на 40 минут из-за массовой драки задержан поезд «Москва-Абакан»
Сегодня, 06:26
ТОП-5 желаний, которые пермяки хотят и могут исполнить за лето
Сегодня, 05:44