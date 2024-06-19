Такого вы не видели! Лиственнице, пострадавшей от строителей, поставили капельницы

По словам Надежды Баглей, также экологам разрешили не косить траву под ивами в аллее. Теперь подрядчик не придёт сюда с триммером. «Надеюсь, удастся за этим проследить и всё пойдёт по плану», — прокомментировала Баглей. Она пояснила, что для любителей коротких газонов будет размещена табличка о том, что это помощь ивам, травмированным благоустройством.