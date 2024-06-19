Такого вы не видели! Лиственнице, пострадавшей от строителей, поставили капельницы

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Эколог Надежда Баглей рассказала, как спасают дерево, пострадавшее от строительства спорткомплекса рядом с Ивовым сквером. Лиственнице ставят капельницы.
«Нашей бедной лиственнице, пострадавшей от спорткомплекса поставили капельницы.
Называется — стволовые инъекции! Круто? Такого вы ещё не видели!», — написала Надежда Баглей. Спасением дерева занимается Горзеленстрой (МКУ «Городское зеленое строительство»).
По словам Надежды Баглей, также экологам разрешили не косить траву под ивами в аллее. Теперь подрядчик не придёт сюда с триммером. «Надеюсь, удастся за этим проследить и всё пойдёт по плану», — прокомментировала Баглей. Она пояснила, что для любителей коротких газонов будет размещена табличка о том, что это помощь ивам, травмированным благоустройством.
Кроме того общественники засеяли медоносами все голые пространства в Ивовом сквере.