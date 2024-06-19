Технологии «Газпромнефть — Дорожное строительство» продлили срок службы дорог в Перми

Здесь «Газпромнефть — Дорожное строительство» проводит работы по нанесению специального защитно-восстанавливающего состава (ЗВС). Преимущество технологии в том, что продукт позволяет предотвратить появление дефектов на дорожном покрытии и продлить срок его службы. При этом избавляет от необходимости снимать верхний слой покрытия.