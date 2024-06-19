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Технологии «Газпромнефть — Дорожное строительство» продлили срок службы дорог в Перми

Технологии «Газпромнефть — Дорожное строительство» продлили срок службы дорог в Перми

19 июня 2024, 08:49
Фото: пресс-служба «Газпромнефть — Дорожное строительство»
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Разработки компании применяются в регионе не один год.

«Газпромнефть — Дорожное строительство» применяет собственные технологии в Пермском крае. Предприятие обновляет дорожное покрытие на участке федеральной трассы Р-242, соединяющей два уральских мегаполиса — Пермь и Екатеринбург.

Здесь «Газпромнефть — Дорожное строительство» проводит работы по нанесению специального защитно-восстанавливающего состава (ЗВС). Преимущество технологии в том, что продукт позволяет предотвратить появление дефектов на дорожном покрытии и продлить срок его службы. При этом избавляет от необходимости снимать верхний слой покрытия.

Для удобства и увеличения производительности работ продукт наносится механизированным способом при помощи специального мобильного оборудования. Это позволяет в одну смену обработать площадь в объеме до 20 тыс. кв. м в зависимости от участка.

Михаил Поздняков, генеральный директор «Газпромнефть — Дорожное строительство»:

— Мы успешно применяем нашу экспертизу и технологии в Пермском крае уже не первый год. Так, ранее мы проводили работы на участках трассы Пермь — Березники. Вносить свой вклад в обеспечение связанности регионов и транспортной доступности для жителей — большая ответственность для нас. Благодаря высокому качеству материалов, уровню культуры организации работ, опыту и компетенциям мы готовы и дальше строить надежные дороги в регионе.
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