ТОП-5 желаний, которые пермяки хотят и могут исполнить за лето

*Акция «Лучше ноль» предполагает выплату вознаграждения клиентам Банка в виде бонусных баллов Программы лояльности «Кешбэк» в эквиваленте суммы процентов, уплаченных при погашении потребительских кредитов (за исключением кредитов с лимитом кредитования, ипотечных кредитов, программ автокредитования и программы потребительского кредитования «ПСБ. Кредит Возможностей»). Участниками Акции являются клиенты Банка, получившие кредит в период присоединения к Акции (с 25.03.2024 по 31.12.2024), которые заключили договор оказания услуг в рамках программы добровольного страхования «Защита заемщика», обеспечивающей страхование клиента от наступления страховых рисков по указанной программе, и не расторгли его до полного погашения кредита. Выплата производится на бонусный счёт Программы лояльности «Кешбэк» в течение 30 дней после полного погашения кредита и подачи клиентом заявления о выплате вознаграждения при выполнении условий Акции. Для получения вознаграждения кредит должен быть погашен в срок не менее 48 месяцев без просроченной задолженности и подключения кредитных каникул. При этом ежемесячно клиент должен совершать не менее 5 операций оплаты товаров, работ или услуг с использованием карт Банка на общую сумму не менее 10 000 рублей. Полные условия Акции на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на момент публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.



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