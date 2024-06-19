ТОП-5 желаний, которые пермяки хотят и могут исполнить за лето

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Что хочется успеть за лето? О чем только не мечтают пермяки, какие только планы не строят! Например, самые необычные летние мечты связаны с отказом от гаджетов. «Устроить цифровой детокс, чтобы ни телефона, ни телевизора», — вот чего мне хочется, сказала одна из опрошенных. Из разряда таких же единичных желаний — научиться управлять самолетом, съесть три ящика черешни, сделать предложение любимой девушке. Остальные же желания объединяются в пять групп. Первая, конечно, связана с отпуском, вторая — с ремонтом (многие оптимисты хотят успеть его сделать за лето и своими руками). Впрочем, смотрите сами!
В России. Самым популярным направлением среди черноморских курортов страны у жителей Пермского края стал город Сочи. Ежегодно Краснодарский край посещает более 15 млн человек. Кроме Сочи, пермяки едут в Адлер, Анапу, Геленджик и Новороссийск. Многие отправляются в санатории Крыма. «Там очень хорошо, — рассказывает пермячка. — Мы с внуком ездили два года подряд, снова очень хочется туда».
За границей. Турция на первом месте у пермяков из зарубежных стран для отдыха, на втором месте Таиланд. Некоторые мечтают попасть на Мальдивы, Сейшелы. К счастью, сейчас не надо быть миллионером, чтобы туда слетать. На исполнение такой заветной мечты можно просто взять кредит.
«Ремонт нельзя закончить. Его можно только приостановить», «Лучшее средство от депрессии — ремонт. И голова все время занята, и эмоций хоть отбавляй», «В ремонте самое главное — не развестись», — сколько крылатых выражений, афоризмов, анекдотов про ремонт сочинило человечество.
Мистическим образом затея «давай вот тут поменяем обои/шкаф/полку» превращается в микро-ремонт, а микро-ремонт в мини-ремонт, а мини-ремонт в нормальный такой ремонт, в процессе которого главное не развестись, чтобы потом наслаждаться тем, что видишь, с радостью бежать домой. Дорого, говорите? Да не то слово! За последнее время стройматериалы выросли в цене в разы. Но если можно взять кредит и за лето осуществить мечту, не растягивая на годы, почему бы и нет?
Голосом Леонида Якубовича произнесите это слово — вот она, ваша мечта! И вполне осуществима этим летом. А почему? Потому что можно взять кредит под залог приобретаемого автомобиля. Вы же так хотели путешествовать по стране на автомобиле, он даст вам бесконечное чувство свободы, скорости, управления собственной жизнью!
А может, вы хотели еще одну машину в семью? Самое подходящее время для ее приобретения. Часть семьи сможет спокойно уехать на дачу или вырваться на пляж, пока папа, например, задерживается на работе. Автомобиль, конечно, одно из приоритетных желаний у пермяков и летом, и в любое другое время года. Но были среди желаний пермяков и сугубо летние варианты транспорта: моторная лодка, квадроциклы, мотоциклы и даже автодом.
Да, как только в городах начинает плавиться асфальт, пермяки начинают мечтать о тихом отдыхе у воды, утренних прогулках босиком по росе, кружке ароматного чая на веранде с видом на шикарные уральские закаты. Можно долго перечислять, чем хорошо на даче летом: баня, шашлыки, велосипед, бассейн на участке, свои ягоды, зелень, овощи. Построить (купить) за лето дачу — это мечта многих.
Пермяков не смущает, что придется на даче трудиться: копать, полоть и делать заготовки, это определенно входит в список дел, которые приносят удовольствие. И кто-то присматривает земельный участок, кто-то уже зашел в процесс строительства дома или бани, кто-то собирается оформлять покупку долгожданной фазенды. Если у вас дачи еще нет, а по щелчку пальцев купить вы ее не можете, то в любом случае вам пригодится кредит.
Лето — пора установки кондиционеров, это одна из самых распространенных целей пермяков в жаркое время года. Далее среди желаемых покупок бытовой техники: холодильники, морозильники (для заготовки овощей, грибов и ягод), как ни странно телевизоры (они сейчас не дешевые), и остаются вне конкурса, времен и народов, то есть актуальны всегда — стиральные машинки.
Теперь о том, почему мы так смело призываем реализовывать мечты, да еще и с помощью кредитов. С 25 марта по 31декабря 2024 года ПСБ проводит акцию «Лучше ноль»*, которая позволяет вернуть уплаченные проценты за весь срок действия кредита и дает возможность воспользоваться деньгами банка абсолютно бесплатно. По сути, сколько вы взяли — столько и вернете.
Акция «Лучше ноль»* действует на потребительские кредиты или кредиты под залог автомобиля, оформленные на срок более 48 месяцев. По условиям акции в течение всего времени действия договора нужно ежемесячно совершать не менее пяти покупок с использованием любой карты ПСБ на сумму свыше 10 000 рублей, что дополнительно позволит получать кешбэк в любимых категориях.
Чтобы вернуть уплаченные проценты, нужно на весь период займа подключить опцию страхования по программе «Защита заемщика». Она позволяет выполнить условия займа даже в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с жизнью и здоровьем. Также нужно в срок и в соответствии с графиком вносить ежемесячные платежи. И главное — погасить займ нужно не раньше, чем через 48 месяцев после выдачи. Акция подключается автоматически при оформлении кредита, соответствующего ее параметрам.
В течение 30 дней после погашения займа нужно обратиться в банк с заявлением на возврат процентов, и ПСБ начислит на ваш бонусный счёт баллы в эквиваленте уплаченных вами процентов, при этом один балл равен одному рублю.
Кстати, если вы получаете зарплату на карту ПСБ, вы можете взять в кредит сумму в размере до 5 млн рублей в рамках акции «Лучше ноль»*, для остальных доступная сумма кредита не превышает 3 млн рублей. На мечту, которую можно реализовать за лето, точно хватит!
*Акция «Лучше ноль» предполагает выплату вознаграждения клиентам Банка в виде бонусных баллов Программы лояльности «Кешбэк» в эквиваленте суммы процентов, уплаченных при погашении потребительских кредитов (за исключением кредитов с лимитом кредитования, ипотечных кредитов, программ автокредитования и программы потребительского кредитования «ПСБ. Кредит Возможностей»). Участниками Акции являются клиенты Банка, получившие кредит в период присоединения к Акции (с 25.03.2024 по 31.12.2024), которые заключили договор оказания услуг в рамках программы добровольного страхования «Защита заемщика», обеспечивающей страхование клиента от наступления страховых рисков по указанной программе, и не расторгли его до полного погашения кредита. Выплата производится на бонусный счёт Программы лояльности «Кешбэк» в течение 30 дней после полного погашения кредита и подачи клиентом заявления о выплате вознаграждения при выполнении условий Акции. Для получения вознаграждения кредит должен быть погашен в срок не менее 48 месяцев без просроченной задолженности и подключения кредитных каникул. При этом ежемесячно клиент должен совершать не менее 5 операций оплаты товаров, работ или услуг с использованием карт Банка на общую сумму не менее 10 000 рублей. Полные условия Акции на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на момент публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.
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