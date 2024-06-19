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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Три ТСЖ в Перми накопили долг перед «Т Плюс» более чем в 10 миллионов рублей

Три ТСЖ в Перми задолжали энергетикам более 10 миллионов рублей

19 июня 2024, 14:04
Фото: 1MI

Три ТСЖ в Перми накопили долг перед «Т Плюс» более чем в 10 миллионов рублей

Руководство товариществ работы с долгом не вело.

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми выявила нарушения в работе трёх управляющих организаций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Так, у ТСН «Искорка», ТСЖ «Кабельщиков, 17, ТСЖ „Веденеева, 16“ образовалась задолженность перед ПАО „Т Плюс“ за поставку топливно-энергетические ресурсов: тепла и горячей воды. Сумма долга составила более 10 млн рублей. При этом, товарищества действенных мер к ее погашению не принимали, претензионную работу с собственниками жилья не вели, заявления о выдаче судебных приказов и исковые заявления в суд об оплате задолженности не направляли.

Прокурором руководителям правлений товариществ внесены представления, которые удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, принимаются меры к погашению задолженности. В настоящее время в счет погашения долга перечислено 1,3 млн рублей, выплата оставшейся суммы находится на контроле надзорного ведомства.

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#Пермь#Жкх#Прокуратура
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