Три ТСЖ в Перми задолжали энергетикам более 10 миллионов рублей

Так, у ТСН «Искорка», ТСЖ «Кабельщиков, 17, ТСЖ „Веденеева, 16“ образовалась задолженность перед ПАО „Т Плюс“ за поставку топливно-энергетические ресурсов: тепла и горячей воды. Сумма долга составила более 10 млн рублей. При этом, товарищества действенных мер к ее погашению не принимали, претензионную работу с собственниками жилья не вели, заявления о выдаче судебных приказов и исковые заявления в суд об оплате задолженности не направляли.