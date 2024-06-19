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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

«Уралкалий» и «Уралхим» — в топ-10 компаний по качеству развития персонала рэнкинга

«Уралкалий» и «Уралхим» — в топ-10 компаний по качеству развития персонала рэнкинга

19 июня 2024, 16:03
Фото: Уралкалий
В рэнкинге приняли участие 160 крупнейших компаний России.

Группа «Уралхим» заняла престижные места в рэнкинге агентства RAEX, которое представило результаты нового исследования в области устойчивого развития и управления кадрами.

Агентство исследовало деятельность и HR-практики 160 российских компаний и определило 10 лидеров по качеству развития персонала. Среди топ-10 компаний ПАО «Уралкалий» заняло седьмое место, АО «ОХК „Уралхим“ — десятое место. Об этом сообщила пресс-служба калийной компании.

Рейтинговое агентство RAEX оценивало компании по ряду ключевых показателей, включая наличие программ по охране труда, правам человека, привлечению и удержанию персонала, а также по созданию инклюзивной рабочей среды. Важное внимание уделялось разнообразию персонала и льготам сотрудникам сверх законодательства. В исследовании учитывались данные по уровню травматизма, текучести кадров и предоставляемым соцпакетам.

Анна Арифулина, заместитель генерального директора — директор по персоналу АО «ОХК „Уралхим“:

Главный «капитал» любого успешного бизнеса — это сотрудники. Их профессионализм, вовлеченность в задачи и слаженная работа — это половина успеха. Для руководства Группы важно поддерживать высокий уровень компетенций и инновационных способностей своих команд. Мы планируем продолжать инвестировать в развитие данного направления.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

Достижение целей и реализация бизнес-стратегии компании всецело основаны на людях, которые в ней работают. И наша цель — предоставлять сотрудникам лучшие условия для работы, развития и отдыха, достойно поощрять их за эффективную работу. И мы это делаем. Для «Уралкалия» войти в ТОП-10 — особенно значимо. Это говорит о том, что работа с персоналом в нашей компании развивается в правильном направлении.

Авторы исследования — рейтинговое агентство RAEX — крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. Ключевые сферы деятельности агентства — подготовка рейтингов в сфере образования, некоммерческого сектора, устойчивого развития, а также инфраструктуры развития бизнеса.

#Новости компаний#Экономика
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