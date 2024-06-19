«Уралкалий» и «Уралхим» — в топ-10 компаний по качеству развития персонала рэнкинга

Достижение целей и реализация бизнес-стратегии компании всецело основаны на людях, которые в ней работают. И наша цель — предоставлять сотрудникам лучшие условия для работы, развития и отдыха, достойно поощрять их за эффективную работу. И мы это делаем. Для «Уралкалия» войти в ТОП-10 — особенно значимо. Это говорит о том, что работа с персоналом в нашей компании развивается в правильном направлении.