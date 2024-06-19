В 2024 году бассейн «Энергия» наберет на бюджет только 30 детей — спортсменов

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Как стало известно Properm.ru, в бассейн спорткомплекса «Энергия» в 2024 году наберут 130 детей, из них на бюджетные места — после отбора — только 30, преимущественно спортсменов, имеющих разряды, показывающих хорошие результаты, то есть тех кто уже тренировался в других бассейнах города.
Почему в «Энергии» не набирают детей, не умеющих плавать, чтобы обучить их, и сформировать бюджетные спортивные группы? Как сообщили Properm.ru в министерстве спорта Пермского края, основной задачей Академии игровых видов спорта (которая управляет бассейном в спорткомплексе «Энергия») является подготовка спортивного резерва. На эти цели выделяется государственное задание, в рамках которого формируются бюджетные группы. В связи с этим проводится отбор детей, обладающих начальными навыками по данному виду спорта.
Для зачисления в бюджетные группы ребятам необходимо выполнить тестовые заплывы, которые предусмотрены федеральным стандартом по виду спорта. В этом году предусмотрено всего 30 бюджетных мест. Отбор проходит по желанию. Поскольку для Академии отделение плавания новое, то отбор проходит на начальный этап подготовки. Этим объясняется, что набора в бюджетные группы детей 2011 года бюджета нет и не будет. Дети 2011 года рождения, занимающиеся плаванием, уже не могут относиться к начальному этапу подготовки, это группы учебно-тренировочного этапа. Переход детей на следующий этап будет происходить после отбора.
«Задачи переманить детей из других учреждений у комплекса нет», — подчеркнули в Минспорта. «Возможно, для кого-то из спортсменов спорткомплекс Энергия расположен территориально удобнее, чем другие бассейны», — добавили в ведомстве.