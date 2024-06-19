В 2024 году бассейн «Энергия» наберет на бюджет только 30 детей — спортсменов

Для зачисления в бюджетные группы ребятам необходимо выполнить тестовые заплывы, которые предусмотрены федеральным стандартом по виду спорта. В этом году предусмотрено всего 30 бюджетных мест. Отбор проходит по желанию. Поскольку для Академии отделение плавания новое, то отбор проходит на начальный этап подготовки. Этим объясняется, что набора в бюджетные группы детей 2011 года бюджета нет и не будет. Дети 2011 года рождения, занимающиеся плаванием, уже не могут относиться к начальному этапу подготовки, это группы учебно-тренировочного этапа. Переход детей на следующий этап будет происходить после отбора.