properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

В 2024 году бассейн «Энергия» наберет на бюджет только 30 детей — спортсменов

В 2024 году бассейн «Энергия» наберет на бюджет только 30 детей — спортсменов

19 июня 2024, 14:20
Фото: из группы «Академия плавания»
Основной задачей Академии игровых видов спорта (которая управляет бассейном в спорткомплексе «Энергия») является подготовка спортивного резерва.

Как стало известно Properm.ru, в бассейн спорткомплекса «Энергия» в 2024 году наберут 130 детей, из них на бюджетные места — после отбора — только 30, преимущественно спортсменов, имеющих разряды, показывающих хорошие результаты, то есть тех кто уже тренировался в других бассейнах города.

Почему в «Энергии» не набирают детей, не умеющих плавать, чтобы обучить их, и сформировать бюджетные спортивные группы? Как сообщили Properm.ru в министерстве спорта Пермского края, основной задачей Академии игровых видов спорта (которая управляет бассейном в спорткомплексе «Энергия») является подготовка спортивного резерва. На эти цели выделяется государственное задание, в рамках которого формируются бюджетные группы. В связи с этим проводится отбор детей, обладающих начальными навыками по данному виду спорта.

Для зачисления в бюджетные группы ребятам необходимо выполнить тестовые заплывы, которые предусмотрены федеральным стандартом по виду спорта. В этом году предусмотрено всего 30 бюджетных мест. Отбор проходит по желанию. Поскольку для Академии отделение плавания новое, то отбор проходит на начальный этап подготовки. Этим объясняется, что набора в бюджетные группы детей 2011 года бюджета нет и не будет. Дети 2011 года рождения, занимающиеся плаванием, уже не могут относиться к начальному этапу подготовки, это группы учебно-тренировочного этапа. Переход детей на следующий этап будет происходить после отбора.

«Задачи переманить детей из других учреждений у комплекса нет», — подчеркнули в Минспорта. «Возможно, для кого-то из спортсменов спорткомплекс Энергия расположен территориально удобнее, чем другие бассейны», — добавили в ведомстве.

Читайте также:
После публикации Properm. ru ситуацию в бассейне «Энергия» на контроль взял Минспорта«Энергия» Шрёдингера. Дети из групп обучения плаванию не попали на первую тренировкуБассейн в спорткомплексе «Энергия» откроется с 10 июня
#Спорт#Детский мир#Бассейн#Бассейн энергия
Подпишитесь
«Ущерб в десятки миллиардов». В экологический катастрофе в КУБе ищут мошенничество
Сегодня, 10:43
Из-за ремонта трамвайных путей на Борчанинова изменится движение пяти автобусов
Сегодня, 11:41
В Перми судебный пристав привлечена к ответственности за коррупцию
Сегодня, 11:45
Минобр Пермского края: в гимназии №33 и в школе «Синтез» не будет ресурсных классов
Сегодня, 13:26
ТОП-5 желаний, которые пермяки хотят и могут исполнить за лето
Сегодня, 05:44