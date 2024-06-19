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В экстрим-парке Перми серьезно пострадал профессиональный спортсмен

В экстрим-парке Перми серьезно пострадал профессиональный спортсмен

19 июня 2024, 05:34
Фото: скриншот из видео
Спортсмены давно говорят, что парк морально и физически устарел.

Во время тренировки упал и получил открытую травму профессиональный спортсмен, призёр множества соревнований, полностью экипированный защитой Степан Бамбуров аля «Бамбук». По словам очевидцев, он «просто не выкатил кривой шов кривого радиуса нашего полуразрушенного парка».

Райдеры в очередной раз просят привлечь внимание к состоянию дел в пермском парке. Сам пострадавший Степан так писал про парк: «Наш парк давно устарел, мы уже давно из него выросли, он кривой, не правильный, травмоопасный, хотелось бы фанерный эйр-парк, который похож на другие парки как в Казани, Москве, Ижевске, Кунгуре».

Создание комплексного экстрим-парка в Перми запланировано, по последним данным, идет поиск инвестора.

«Наш многострадальный, первый в России бетонный экстрим-парк неоднократно обсуждали члены сборных команд страны по экстремальным, олимпийским видам спорта, — комментирует вице-президент Пермской краевой федерации велосипедного спорта, тренер сборной Пермского края по велосипедному спорту Ростислав Коневских. — Именитые спортсмены с критикой высказываются о состоянии парка в Перми, написаны множество статей в СМИ на этот счет. Полностью разделяю их позицию, но пока всё безуспешно. Результат не доведён до логического завершения».

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#Спорт#Происшествия#Экстрим-парк
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