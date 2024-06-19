В экстрим-парке Перми серьезно пострадал профессиональный спортсмен

Во время тренировки упал и получил открытую травму профессиональный спортсмен, призёр множества соревнований, полностью экипированный защитой Степан Бамбуров аля «Бамбук». По словам очевидцев, он «просто не выкатил кривой шов кривого радиуса нашего полуразрушенного парка».



Райдеры в очередной раз просят привлечь внимание к состоянию дел в пермском парке. Сам пострадавший Степан так писал про парк: «Наш парк давно устарел, мы уже давно из него выросли, он кривой, не правильный, травмоопасный, хотелось бы фанерный эйр-парк, который похож на другие парки как в Казани, Москве, Ижевске, Кунгуре».