В отпуск с новеньким смартфоном — «Летний марафон выгод» в билайне

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Оператор билайн запускает акцию «Летний марафон выгод». Выбери современный смартфон с бонусными рублями и аксессуарами и получи комплект, равный стоимости телефона.
В интернет-магазине и офисах обслуживания билайна в рамках акции «Летний марафон выгод» доступны популярные модели брендов Samsung, Xiaomi, TECNO, Honor и Realme. Одна из интересных моделей акции — это новинка популярной серии Samsung — Samsung Galaxy A55 256 Гб. Защита от влаги и пыли, экран, который не выцветает под лучами солнца, мощный процессор, возможность быстрой зарядки и первоклассная камера — все, что нужно для летнего сезона. Эту современную новинку в рамках акции в билайне можно приобрести с выгодой в 20%.
Подробнее о преимуществах Samsung Galaxy A55 256 GB:
Например, среди участников на странице акции в интернет-магазине билайна вы выбрали Samsung Galaxy A55 256 Гб — выгодный комплект добавляется к нему автоматически. За стоимость смартфона вы получаете не просто новый современный телефон, но и оригинальный кабель Samsung USB Type-C для быстрой зарядки и 8000 бонусных рублей на связь.
В офисах продаж, покупая Samsung Galaxy A55 256 Гб в выгодном комплекте, вы также получаете 8 тыс. бонусных рублей на связь, а в качестве дополнительного товара можно выбрать защитную пленку, умные часы или колонку, а также подписку на билайн ТВ, страховки или настройки. Главное условие — потратить на дополнительный товар не менее 1 тыс. рублей. Список дополнительных товаров, доступных к покупке, достаточно широкий, а максимальный размер выгоды в рамках акции составляет 10 тыс. рублей. Подробнее в правилах.
Предложение действует до 31 июля 2024 года.
Реклама ПАО «ВымпелКом». erid: 2VSb5wVwsTe Подробнее на сайте: beeline.ru .
г. Москва, ОГРН 1027700166636