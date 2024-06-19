В Перми из-за пожара на улице Пушкина без света остался Центр городской культуры

В филиале «Россети Урал — Пермэнерго» Properm.ru сообщили, что отключение электроснабжения было произведено не только в ЦГК на ул. Пушкина, 15, но в здании на ул. Пушкина, 17. Мера предпринята для безопасного проведения работ по ликвидации пожара.