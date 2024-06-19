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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 09:53

В Перми из-за пожара на улице Пушкина без света остался Центр городской культуры

В Перми из-за пожара на улице Пушкина без света остался Центр городской культуры

19 июня 2024, 09:51
Фото: Google Maps
Электроснабжение будет восставлено после окончания работ МЧС.

В Центре городской культуры (ЦГК) выключили электричество из-за пожара на ул. Пушкина. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

В филиале «Россети Урал — Пермэнерго» Properm.ru сообщили, что отключение электроснабжения было произведено не только в ЦГК на ул. Пушкина, 15, но в здании на ул. Пушкина, 17. Мера предпринята для безопасного проведения работ по ликвидации пожара.

Электроснабжение будет восстановлено после завершения работ пожарных. Напомним, что сегодня в Перми произошел пожар. Загорелась деревянная обрешетка кровли административного здания. Локализовано возгорание было в 12:39, ликвидировано в 13:20. Пострадавших нет.

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#Пермь#Пожар#Центр городской культуры#Электроснабжение#Россети Урал#Улица Пушкина
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