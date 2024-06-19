В Перми судебный пристав привлечена к ответственности за коррупцию

В ходе внутренней проверки было установлено, что бывший судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю, «действуя из личной заинтересованности в целях скорейшего окончания исполнительных производств, привлекла коммерческие организации для исполнения судебных решений о возложении на администрацию города Перми обязанности по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Тем самым, она создала условия для нарушения основополагающих принципов контрактной системы в сфере закупок, отсутствия надлежащего контроля за выполнением работ со стороны публичного заказчика, хищения подрядчиками денежных средств».