В Перми судебный пристав привлечена к ответственности за коррупцию

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В Перми за коррупцию задержана судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю. Об этом сообщает пресс-служба Управления.
По сообщению пресс-службы ведомства, признаки нарушения действующего законодательства выявлены действующим руководством управления.
В ходе внутренней проверки было установлено, что бывший судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю, «действуя из личной заинтересованности в целях скорейшего окончания исполнительных производств, привлекла коммерческие организации для исполнения судебных решений о возложении на администрацию города Перми обязанности по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Тем самым, она создала условия для нарушения основополагающих принципов контрактной системы в сфере закупок, отсутствия надлежащего контроля за выполнением работ со стороны публичного заказчика, хищения подрядчиками денежных средств».
По данным портала Properm.ru, речь идет о судебном приставе-исполнителе Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению производств и розыску должников Индустриального района Перми Елене Апанициной.
Как сообщают далее в Управлении, информация о выявленном факте была сообщена в прокуратуру для принятия соответствующего процессуального решения о проведении проверки.
В настоящее время судебному приставу предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).