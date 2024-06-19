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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Перми к уголовной ответственности за коррупцию привлечена судебный пристав

В Перми судебный пристав привлечена к ответственности за коррупцию

19 июня 2024, 11:45
Фото: ГУФССП по Пермскому краю

В Перми к уголовной ответственности за коррупцию привлечена судебный пристав

Коррупционная составляющая проявилась при исполнении судебных решений по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В Перми за коррупцию задержана судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

По сообщению пресс-службы ведомства, признаки нарушения действующего законодательства выявлены действующим руководством управления.

В ходе внутренней проверки было установлено, что бывший судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю, «действуя из личной заинтересованности в целях скорейшего окончания исполнительных производств, привлекла коммерческие организации для исполнения судебных решений о возложении на администрацию города Перми обязанности по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Тем самым, она создала условия для нарушения основополагающих принципов контрактной системы в сфере закупок, отсутствия надлежащего контроля за выполнением работ со стороны публичного заказчика, хищения подрядчиками денежных средств».

По данным портала Properm.ru, речь идет о судебном приставе-исполнителе Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению производств и розыску должников Индустриального района Перми Елене Апанициной.

Как сообщают далее в Управлении, информация о выявленном факте была сообщена в прокуратуру для принятия соответствующего процессуального решения о проведении проверки.

В настоящее время судебному приставу предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

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