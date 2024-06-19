В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Евгением Шистеровым

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Нытвенского округа Евгений Шистеров. Об этом сообщила во ВКонтакте администрация муниципалитета.
Рядовой гвардии служил стрелком в мотострелковом подразделении. Погиб при выполнении боевой задачи 16 января 2024 года.
Церемония прощания с мужчиной состоится 19 июня в 10:00 в Григорьевской школе в селе Григорьевское на ул. Чапаева, 5. Начало гражданской панихиды в 11:00.
«Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами», — пишут власти округа в соцсетях.