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В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Евгением Шистеровым

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Евгением Шистеровым

19 июня 2024, 03:44
Фото: 1MI / Администрация Нытвенского городского округа
Прощание с мужчиной пройдет 19 июня.

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Нытвенского округа Евгений Шистеров. Об этом сообщила во ВКонтакте администрация муниципалитета.

Рядовой гвардии служил стрелком в мотострелковом подразделении. Погиб при выполнении боевой задачи 16 января 2024 года.

Церемония прощания с мужчиной состоится 19 июня в 10:00 в Григорьевской школе в селе Григорьевское на ул. Чапаева, 5. Начало гражданской панихиды в 11:00.

«Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами», — пишут власти округа в соцсетях.

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#Пермский край#Украина#Сво#Спецоперация#Прощание#Защитник отечества#Соболезнования#Боевая задача#Гражданская панихида#Нытвенский округ#Евгений Шистеров
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