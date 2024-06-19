В сентябре досрочно выберут президента Федерации футбола Пермского края

Терехова признали виновным в совершении 18 преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и преступлений, предусмотренных по ч. 4 ст. 33 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ (подстрекатель, склонивший другое лицо к совершению преступления). Кроме того, президент федерации признан виновным в совершении еще одного преступления, как организатор и пособник мошеннических действий. Дмитрию назначен штраф в размере 80 тыс. рублей и условный срок в четыре года и есть месяцев лишения свободы, с испытательным сроков в три года.