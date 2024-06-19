В сентябре досрочно выберут президента Федерации футбола Пермского края

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:31
Выборы президента Федерации футбола Пермского края состоятся 3 сентября. Полномочия действующего главы федерации Дмитрия Терехова будут прекращены досрочно, как и полномочия исполнительного комитета, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на протокол заседания исполкома краевой федерации футбола.
Согласно документу, 13 июня на заседании исполкома было принято единогласное решение о назначении внеочередного собрания федерации. Планируется, что на нем будут избраны новые члены исполкома, а также новый президент региональной федерации футбола. Дмитрий Терехов был избран президентом краевой федерации футбола в 2018 году. В 2022-м переизбрался еще на один четырехлетний срок полномочий.
В январе этого года, в Индустриальной райсуде вынесли приговор Дмитрию Терехову и сотруднику федерации Владимиру Целоусову. Должностные лица были признаны виновными в мошенничестве с использование своего служебного положения, в крупном размере.
Терехова признали виновным в совершении 18 преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и преступлений, предусмотренных по ч. 4 ст. 33 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ (подстрекатель, склонивший другое лицо к совершению преступления). Кроме того, президент федерации признан виновным в совершении еще одного преступления, как организатор и пособник мошеннических действий. Дмитрию назначен штраф в размере 80 тыс. рублей и условный срок в четыре года и есть месяцев лишения свободы, с испытательным сроков в три года.
Виновным признан и другой сотрудник краевой организации, Владимир Целоусов. Им было совершено четыре преступления, предусмотренных по ч. 3 ст. 159 УК РФ, и десяти преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 УК РФ, через ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошеннических действий). Целоусову также назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев условного срока лишения свободы (испытательный срок три года), со штрафом в 80 тыс. руб.
На стадии предварительного следствия Терехов и Целоусов добровольно возместили весь нанесенный ущерб в 2 млн рублей. Сообщалось, что Дмитрий подал в отставку еще в мае 2023 года.