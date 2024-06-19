Ветер до 27 м/с! В Прикамье второй день подряд объявлено штормовое предупреждение

Жителям региона рекомендуется не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями и избегать парковки автомобилей возле них. В пресс-сулжбе регионального МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим, на время прохождения града не выходить на улицу, если есть такая возможность. О происшествиях сообщайте по номерам 01, 101 или 112.