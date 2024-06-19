Ветер до 27 м/с! В Прикамье второй день подряд объявлено штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В Прикамье снова объявлено штормовое предупреждение. Сегодня вечером, 19 июня, и в течение суток 20 июня местами по региону прогнозируется очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с.
Жителям региона рекомендуется не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями и избегать парковки автомобилей возле них. В пресс-сулжбе регионального МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим, на время прохождения града не выходить на улицу, если есть такая возможность. О происшествиях сообщайте по номерам 01, 101 или 112.