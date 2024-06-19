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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Пермском крае вечером 19 июня объявлено штормовое предупреждение

Ветер до 27 м/с! В Прикамье второй день подряд объявлено штормовое предупреждение

19 июня 2024, 12:56
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае вечером 19 июня объявлено штормовое предупреждение

Будьте осторожны.

В Прикамье снова объявлено штормовое предупреждение. Сегодня вечером, 19 июня, и в течение суток 20 июня местами по региону прогнозируется очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град. Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с.

Жителям региона рекомендуется не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями и избегать парковки автомобилей возле них. В пресс-сулжбе регионального МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим, на время прохождения града не выходить на улицу, если есть такая возможность. О происшествиях сообщайте по номерам 01, 101 или 112.

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