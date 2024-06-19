Вход пермского медицинского колледжа отремонтируют за 7 миллионов рублей

Здание находится на ул. Баумана, 24. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтировать пол, стены, установить электрооборудование, кабели светильники. Помимо этого, нужно установить двери, окна и витражи, а также обустроить крыльцо и ограждение колледжа. Работы на объекте следует выполнить до 18 августа включительно.