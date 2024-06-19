Владелец пермского парка Горького получил серьезную травму в океане

«Океан здесь непредсказуемый и получилось так, что неожиданная большая волна привела к удару и Рашид сломал позвоночник. И день, и отдых разделились на до — солнце, море, песок и после — шок, скорая, носилки, больница, врачи, слезы, непонимание и страх», — написала Диана Габдуллина.