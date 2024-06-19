Владелец пермского парка Горького получил серьезную травму в океане

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Владелец пермского парка Горького Рашид Габдуллин получил серьезную травму, купаясь в океане на Сейшельских островах. Об этом на своей страничке в соцсетях написала его супруга Диана Габдуллина.
Семейная пара проводит отпуск на берегу океана. Из-за необходимости постоянно быть на связи Рашид Габдуллин хотел вернуться домой. Однако ему пришлось задержаться из-за того, что он повредил спину.
«Океан здесь непредсказуемый и получилось так, что неожиданная большая волна привела к удару и Рашид сломал позвоночник. И день, и отдых разделились на до — солнце, море, песок и после — шок, скорая, носилки, больница, врачи, слезы, непонимание и страх», — написала Диана Габдуллина.
Сейчас владелец парка Горького передвигается на коляске. Он консультируется с лучшими врачами Перми. Домой супруги планируют возвращаться в начале июля. По информации «КП-Пермь», Рашид Габдуллин должен выйти на работу 1 июля, но ему придется задержаться из-за травмы.