properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Владелец пермского парка Горького сломал позвоночник на Сейшельских островах

Владелец пермского парка Горького получил серьезную травму в океане

19 июня 2024, 10:03
Фото: Диана Габдуллина / VK

Владелец пермского парка Горького сломал позвоночник на Сейшельских островах

Рашид Габдуллин находится в отпуске до 1 июля.

Владелец пермского парка Горького Рашид Габдуллин получил серьезную травму, купаясь в океане на Сейшельских островах. Об этом на своей страничке в соцсетях написала его супруга Диана Габдуллина.

Семейная пара проводит отпуск на берегу океана. Из-за необходимости постоянно быть на связи Рашид Габдуллин хотел вернуться домой. Однако ему пришлось задержаться из-за того, что он повредил спину.

«Океан здесь непредсказуемый и получилось так, что неожиданная большая волна привела к удару и Рашид сломал позвоночник. И день, и отдых разделились на до — солнце, море, песок и после — шок, скорая, носилки, больница, врачи, слезы, непонимание и страх», — написала Диана Габдуллина.

Сейчас владелец парка Горького передвигается на коляске. Он консультируется с лучшими врачами Перми. Домой супруги планируют возвращаться в начале июля. По информации «КП-Пермь», Рашид Габдуллин должен выйти на работу 1 июля, но ему придется задержаться из-за травмы.

Читайте также:
Мэрия Перми отказалась идти на мировую с парком ГорькогоПермским пихтам в парке Горького сделали инъекции от уссурийского полиграфаПарк Горького высказал готовность снести некоторые некапитальные здания
#Парк горького#Травма#Габдуллин#Горьковский парк#Рашид габдуллин#Пермским парк Горького
Подпишитесь
«Ущерб в десятки миллиардов». В экологический катастрофе в КУБе ищут мошенничество
Сегодня, 10:43
Купил билет, а в самолет не пускают. Что делать, если попал на овербукинг?
Сегодня, 10:32
Строительством крематория на Северном кладбище может заняться пермский оператор ТКО
Сегодня, 09:38
В Перми на 40 минут из-за массовой драки задержан поезд «Москва-Абакан»
Сегодня, 06:26
ТОП-5 желаний, которые пермяки хотят и могут исполнить за лето
Сегодня, 05:44