Жители Перми выбрали лучший бизнес города

В номинации «Промышленная гордость Прикамья» победила производственная компания «ЭЛКАМ-нефтемаш». «Салоном красоты года» стала «Стрижка Shop», а «Спортивным центром года» — фитнес-клуб «Легенда». Лидером в номинации «Сделано в Прикамье» стал бренд одежды плюс-сайз +SVOBODNO, а «Рестораном года» — «Хочу Пури». Лучшим образовательным центром признали центр дистанционного обучения «Линкама», а самой любимой пермяками кофейней и кондитерской стала сеть «Сантоноре». Звание «Туристическое агентство года» получили «Золотой компас-тур», в номинации «База отдыха» победил парк-отель «Карповка», «Медцентром года» стала «Молодость».