Жители Перми выбрали лучший бизнес города

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Жители Перми выбрали лучших бизнесменов города. 17 июня подвели итоги Народной премии 59.RU.
Пермяки могли сами заявлять номинантов из разных сфер. Из них сформировались списки ТОП-10 в каждой номинации. 59.RU запустил голосование и таким образом были определены победители.
В номинации «Промышленная гордость Прикамья» победила производственная компания «ЭЛКАМ-нефтемаш». «Салоном красоты года» стала «Стрижка Shop», а «Спортивным центром года» — фитнес-клуб «Легенда». Лидером в номинации «Сделано в Прикамье» стал бренд одежды плюс-сайз +SVOBODNO, а «Рестораном года» — «Хочу Пури». Лучшим образовательным центром признали центр дистанционного обучения «Линкама», а самой любимой пермяками кофейней и кондитерской стала сеть «Сантоноре». Звание «Туристическое агентство года» получили «Золотой компас-тур», в номинации «База отдыха» победил парк-отель «Карповка», «Медцентром года» стала «Молодость».
«Пермяки успели отдать свои голоса 73,5 тысячи раз. Во многих номинациях конкуренция была настолько жесткой, что отрыв участников друг от друга составлял всего несколько голосов», — рассказывают организаторы премии.
В номинации «Бизнес года» нет голосования, победителя в ней определяет 59.ru. В этом году победителем стала «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» — за работу в направлении развития и образования детей.
Вели церемонию награждения Андрей Малахов и Валерия. Награды победителям вручали народные герои — так организаторы проекта называют людей, делающих жизнь города лучше, — и звезды, в числе которых были актеры Алексей Чадов, Мария Скорницкая, Ярослав Могильников, оперный певец Сергей Плюснин, скульптор Рустам Исмагилов и другие.