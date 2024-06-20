Автор «Пермских ворот» выступил против переноса объекта на новое место

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Автор «Пермских ворот» Николай Полисский оказался против переноса объекта. Он подчеркнул, что сооружение выполнено из недолговечным материалов. Изначально «ворота» были задуманы как временный объект, а не монументальная скульптура. Об этом сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на источник.
Кроме того, по словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, арт-объект находился в изношенном состоянии, из-за чего его перенос возможен не был. Представляется возможным лишь отстроить «Пермские ворота» заново.
По словам главы ведрмства, в краевой столице продолжится установка новых арт-объектов. Но подобная программа может обсуждаться только после масштабных работ по благоустройству отдельных городских территорий и возведению новых транспортных развязок.
«Чтобы предложить художнику создать какой-то объект, надо найти место для такого объекта», — сказала Платонова изданию.