Автор «Пермских ворот» выступил против переноса объекта на новое место

Автор «Пермских ворот» Николай Полисский оказался против переноса объекта. Он подчеркнул, что сооружение выполнено из недолговечным материалов. Изначально «ворота» были задуманы как временный объект, а не монументальная скульптура. Об этом сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на источник.