Беглый депутат Сергей Захаров не оплачивал услуги своего адвоката

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В реестре кредиторов уехавшего в Германию экс-депутата Пермской гордумы Сергея Захарова появился новый участник. Известный пермский юрист Руслан Хамитов подал на рассмотрение арбитражного суда по делу о банкротстве Захарова требования на 2,1 млн рублей. Пока заявление оставлено без движения, поскольку в суд не поступили сведения об уплате пошлины.
Связаться с Русланов Хамитовым не удалось, известный журналисту Properm.ru номер телефона юриста был вне зоны обслуживания.
Из материалов дела известно, что Хамитов просит включить в третью очередь реестра кредиторов задолженность за оказанные Захарову юридические услуги по договору, заключенному еще в июле 2019 года. Из материалов дела о банкротстве «СМУ №34», директором которого являлся Захаров, известно, что в июле 2019 года конкурсный управляющий предприятия Александр Панин подал заявление о привлечении руководителя «СМУ №34» к субсидиарной ответственности. Тогда Захарову и потребовались услуги юриста.
Интересно, что изначально Руслан Хамитов выступал представителем Сергея Захарова и по делу о его личном банкротстве. Информация об этом опубликована в судебных документах, датированных до подачи юристом заявления о вступлении в реестр кредиторов.
До этого у Захарова был только один кредитор. 6,18 млн рублей с экс-депутата и эмигранта требует Александра Поскребышева, купившая долг Захарова перед предприятием с торгов. Из материалов суда известно, что в эту сумму входит беспроцентный заем на 2 млн рублей, полученный Захаровым в СМУ, долги по аренде помещений и перед контрагентами.
В апреле 2022 года депутат Сергей Захаров сложил свои полномочия. Ранее он высказывался с осуждением специальной военной операции в социальных сетях, а затем переехал в Германию. В интервью разным СМИ он заявлял, что сейчас находится в немецком Дуйсбурге, откуда родом его супруга. Захаров до сложения полномочий пропустил шесть пленарных заседаний без уведомления и уважительных причин. Последнее время перед эмиграцией она занимался арендным бизнесом и основал экологическую некоммерческую организацию «Жизнь».