Бетонная чаша экстрим-парка в Перми будет отремонтирована в 2025 году

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В администрации Перми прокомментировали ситуацию с травмированием спортсмена в экстрим-парке. Власти признают, что объект требует реновации.
Экстрим-парк был построен в 2009 году, ежедневно на нем занимаются сотни спортсменов. По данным администрации Перми, инструкторы экстрим-парка осуществляют обход территории спортивного объекта каждый день.
«Мы стараемся обеспечивать достаточный уровень безопасности парка. Необходимо отметить, что на объекте занимаются экстремальными видами спорта, что требует от спортсменов соблюдения требований безопасности и обязательное наличие защитной экипировки при занятиях», — прокомментировали в мэрии.
«Также мы понимаем, что объект требует реновации, именно поэтому в 2025 году будет проведен капитальный ремонт бетонной чаши парка», — рассказали в администрации города.
Напомним, недавно в экстрим-парке получил травму пермский профессиональный спортсмен. Вице-президент Пермской краевой федерации велосипедного спорта, тренер сборной Пермского края по велосипедному спорту Ростислав Коневских считает, что в падении виноват «кривой шов» в бетонной чаше.