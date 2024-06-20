Бывший полицейский заменит на посту своего коллегу в администрации Перми

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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В администрации Перми уходит с поста начальник департамента общественной безопасности Сергей Мельчаков. Исполнять обязанности главы департамента будет его заместитель Константин Кузьменко. Об этом сообщило издание «Ъ-Прикамье».
Завтра, 21 июня, последний рабочий день Мельчакова. Известно, что ранее он занимал должность замначальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю, после этого в ноябре прошлого года устроился на работу в мэрию.
Как указывает источник Константин Кузьменко устроился в мэрию недавно. До этого он также, как и Мельчаков, был сотрудником полиции — Кузьменко служил начальником отдела полиции №6 в Ленинском районе Перми управления МВД России.