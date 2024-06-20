Частный сектор медуслуг в России начал рост после пандемии

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Новый юбилейный офис начал функционировать в Санкт-Петербурге на Московском проспекте, предлагая более четырех тысяч различных видов медицинских исследований, среди которых ЭКГ. Организаторы предусмотрели, что многие анализы нужно сдавать натощак, поэтому центр начинает работу с раннего утра (с 7:30) и принимает пациентов не только по будням, но и по субботам.
Генеральный директор ИНВИТРО Юрий Леонов отметил, что результаты многих анализов бывают готовы уже в течение суток после сдачи биоматериала. Леонов отметил, что пандемия научила людей внимательнее относиться к своему здоровью, и теперь они более серьезно подходят к рекомендациям проходить чекапы и профилактические исследования. «Открывая новые медицинские офисы, мы стремимся быть ближе к пациентам», — заявил Леонов.
На российском рынке помимо ИНВИТРО к крупнейшим частным медицинским компаниям относятся МЕДСИ и «Мать и дитя». Конкуренция между ними значительная, при этом спрос на лабораторные услуги продолжает расти, что способствует увеличению числа частных медицинских центров. Отсутствие очередей снижает риск заражения воздушно-капельными инфекциями, пишут «Новые известия».
В оснащенных современным оборудованием медицинских центрах по всей стране россиянам предлагают пройти УЗИ, ЭКГ, кольпоскопию, получить консультацию узкого специалиста, вакцинироваться или сделать назначенные инъекции. Также возможен выезд на дом специалистов для забора биоматериала. Некоторые исследования можно пройти в рамках чекапов для комплексной оценки здоровья.
Рынок лабораторной диагностики в России находится в стадии активного роста. Повышенный спрос на качественные медицинские услуги открывает участникам рынка отличные перспективы для развития бизнеса, несмотря на сильную конкуренцию с государственными учреждениями, где услуги предоставляются по полису.