Частный сектор медуслуг в России начал рост после пандемии

Новый юбилейный офис начал функционировать в Санкт-Петербурге на Московском проспекте, предлагая более четырех тысяч различных видов медицинских исследований, среди которых ЭКГ. Организаторы предусмотрели, что многие анализы нужно сдавать натощак, поэтому центр начинает работу с раннего утра (с 7:30) и принимает пациентов не только по будням, но и по субботам.