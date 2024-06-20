Эксперты ОМС рассказали о рисках развития и об опасности острого коронарного синдрома

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Эксперты системы ОМС рассказали о таком опасном состоянии, как острый коронарный синдром. Они объяснили, в каком случае необходимо обратиться к врачу и на какую медицинскую помощь можно рассчитывать при заболевании, пишет aif.ru.
Острый коронарный синдром (ОКС) — группа симптомов, указывающих на возможность наличия острого инфаркта миокарда или нестабильной стенокардии. Этот предварительный диагноз ставится пациенту в первые часы заболевания.
ОКС свидетельствует о поражении коронарных артерий сердца. В случае развития ОКС пациент нуждается в консультации кардиолога и медицинской помощи, направленной на восстановление проходимости коронарных артерий. В первую очередь должна быть сделана коронарография.
Эксперты предостерегают: временное улучшение самочувствия при подобной симптоматике не означает, что недуг отступил. В таком случае отказ от дальнейшего обследования и лечения может иметь фатальные последствия.
В число тревожных симптомов входит появившееся за грудиной чувство дискомфорта — сжатие, давление, боль или тяжесть. Болезненные ощущения зачастую появляются в левой руке, левом плече, а также в горле, нижнечелюстной области или верхней части живота. Кроме того, у пациента могут появиться потливость, тошнота, боль в животе, одышка и иногда потеря сознания.
В случае возникновения подобного симптомокомплекса необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Если сотрудникам скорой удалось купировать приступ, нужно обязательно записаться на амбулаторный прием к терапевту и кардиологу. В том случае, если бригада скорой помощи выявила патологическое состояние, пациент должен быть срочно госпитализирован.
По словам советника генерального директора страховой медорганизации «Капитал МС» Михаила Пушкова,
существующие методы обследования и лечения коронарных артерий доступны в рамках базовой программы ОМС. Это означает, что пациенту они должны быть предоставлены бесплатно по полису на всей территории России.
В настоящее время в каждом из субъектов Федерации действует «Сосудистая программа», в которой реализован эффективный алгоритм оказания медпомощи в случае возникновения ОКС.
Если при получении медицинской помощи возникли какие-либо сложности, эксперты советуют обращаться в страховую медорганизацию. Ее название и контактные данные указаны на полисе ОМС. Кроме того, дополнительную информацию можно изучить на сайте страховой компании. Позвонив по номеру контакт-центра, нужно рассказать о проблеме сотруднику, который, в свою очередь, свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы.