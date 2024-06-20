Эксперты ОМС рассказали о рисках развития и об опасности острого коронарного синдрома

Если при получении медицинской помощи возникли какие-либо сложности, эксперты советуют обращаться в страховую медорганизацию. Ее название и контактные данные указаны на полисе ОМС. Кроме того, дополнительную информацию можно изучить на сайте страховой компании. Позвонив по номеру контакт-центра, нужно рассказать о проблеме сотруднику, который, в свою очередь, свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы.