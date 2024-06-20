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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Минувшей ночью в Пермском крае отмечались сильные ливневые дожди и шквалы

Ливни и шквалы: чем запомнилась эта ночь жителям Прикамья

20 июня 2024, 04:26
Фото: properm.ru

Минувшей ночью в Пермском крае отмечались сильные ливневые дожди и шквалы

Сегодня особых осадков не прогнозируется лишь на юге и западе края.

За вчерашний день и минувшую ночь в ряде муниципалитетов края прошли сильные ливневые дожди и шквалы. Подробности сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

В Верещагино выпало 44 мм осадков, в том числе 32 мм за день и 12 мм за ночь, и отмечен шквал 21 м/с. В Чермозе вчера между 17:00 и 20:00 зафиксирован шквал 24 м/с и 15 мм осадков, в Лысьве — 28 мм осадков за ночь, в Гайнах и Косе — 24 мм осадков за ночь. Данных об ущербе у метеорологов нет.

Сегодня в течение дня на большей части территории региона также прогнозируют осадки. На севере и востоке края дожди с грозами ожидаются в течение всего дня, в центральных районах — в первой половине дня, на юге и на западе в основном без осадков. На севере и востоке дожди снова могут быть сильными, но шквалы и град уже не ожидаются Ожидаемая температура воздуха в зоне дождей на севере и востоке края днем +18…+22˚, на юго-западе и на западе края до +24…+26˚, в Перми до +24˚, притом максимум ожидается вечером.

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#Происшествия#Погода#Неблагоприятные метеоусловия
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