Ливни и шквалы: чем запомнилась эта ночь жителям Прикамья

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
За вчерашний день и минувшую ночь в ряде муниципалитетов края прошли сильные ливневые дожди и шквалы. Подробности сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.
В Верещагино выпало 44 мм осадков, в том числе 32 мм за день и 12 мм за ночь, и отмечен шквал 21 м/с. В Чермозе вчера между 17:00 и 20:00 зафиксирован шквал 24 м/с и 15 мм осадков, в Лысьве — 28 мм осадков за ночь, в Гайнах и Косе — 24 мм осадков за ночь. Данных об ущербе у метеорологов нет.
Сегодня в течение дня на большей части территории региона также прогнозируют осадки. На севере и востоке края дожди с грозами ожидаются в течение всего дня, в центральных районах — в первой половине дня, на юге и на западе в основном без осадков. На севере и востоке дожди снова могут быть сильными, но шквалы и град уже не ожидаются Ожидаемая температура воздуха в зоне дождей на севере и востоке края днем +18…+22˚, на юго-западе и на западе края до +24…+26˚, в Перми до +24˚, притом максимум ожидается вечером.