Ливни и шквалы: чем запомнилась эта ночь жителям Прикамья

Сегодня в течение дня на большей части территории региона также прогнозируют осадки. На севере и востоке края дожди с грозами ожидаются в течение всего дня, в центральных районах — в первой половине дня, на юге и на западе в основном без осадков. На севере и востоке дожди снова могут быть сильными, но шквалы и град уже не ожидаются Ожидаемая температура воздуха в зоне дождей на севере и востоке края днем +18…+22˚, на юго-западе и на западе края до +24…+26˚, в Перми до +24˚, притом максимум ожидается вечером.