Минсоц Прикамья проверяет пермскую семью, в которой выгуливали мальчика на веревке

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Министерство труда и социального развития Пермского края проводит внеплановую проверку после публикаций о женщине, которая выгуливала ребенка на веревке. Ранее видеоролик, снятый в Перми, появился в соцсетях.
В пресс-службе регионального Минсоцразвития рассказали Properm.ru, что ситуация, связанная с размещением ролика в интернете, взята на особый контроль. Сотрудники министерства незамедлительно организовали межведомственный выезд в семью. Завтра, 21 июня, пройдет заседание межведомственной комиссии. В нем примут участие субъекты системы профилактики, органов прокуратуры и следственного комитета.
«Семье оказывается вся необходимая помощь и психологическая поддержка. По результатам проверки будет разработан комплекс мероприятий», — говорят в Минсоце Прикамья.
Ранее в сети появилась видеозапись, где женщина выгуливает на веревке ребенка. Издание 59.ru писало, что в тот день она впервые вела мальчика в школьный лагерь. По словам женщины, у ребенка диагностирован синдром Дауна, кроме того, сейчас он вступил в переходный возраст. Женщина говорит, что вынуждена пользоваться детскими вожжами, потому что не может удержать ребенка за руку.