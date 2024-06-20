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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В Перми проверят семью, где мальчика выгуливали на веревке

Минсоц Прикамья проверяет пермскую семью, в которой выгуливали мальчика на веревке

20 июня 2024, 12:42
Фото: кадр из соцсетей

В Перми проверят семью, где мальчика выгуливали на веревке

Видеозапись инцидента появилась в интернете на этой неделе.

Министерство труда и социального развития Пермского края проводит внеплановую проверку после публикаций о женщине, которая выгуливала ребенка на веревке. Ранее видеоролик, снятый в Перми, появился в соцсетях.

В пресс-службе регионального Минсоцразвития рассказали Properm.ru, что ситуация, связанная с размещением ролика в интернете, взята на особый контроль. Сотрудники министерства незамедлительно организовали межведомственный выезд в семью. Завтра, 21 июня, пройдет заседание межведомственной комиссии. В нем примут участие субъекты системы профилактики, органов прокуратуры и следственного комитета.

«Семье оказывается вся необходимая помощь и психологическая поддержка. По результатам проверки будет разработан комплекс мероприятий», — говорят в Минсоце Прикамья.

Ранее в сети появилась видеозапись, где женщина выгуливает на веревке ребенка. Издание 59.ru писало, что в тот день она впервые вела мальчика в школьный лагерь. По словам женщины, у ребенка диагностирован синдром Дауна, кроме того, сейчас он вступил в переходный возраст. Женщина говорит, что вынуждена пользоваться детскими вожжами, потому что не может удержать ребенка за руку.

Жительница Перми рассказала, зачем выгуливала ребенка на веревке
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#Происшествия#Общество#Пермь#Детский мир#Минсоцразвития
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