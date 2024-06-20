Минсоц Прикамья проверяет пермскую семью, в которой выгуливали мальчика на веревке

Ранее в сети появилась видеозапись, где женщина выгуливает на веревке ребенка. Издание 59.ru писало, что в тот день она впервые вела мальчика в школьный лагерь. По словам женщины, у ребенка диагностирован синдром Дауна, кроме того, сейчас он вступил в переходный возраст. Женщина говорит, что вынуждена пользоваться детскими вожжами, потому что не может удержать ребенка за руку.