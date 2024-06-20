На месте бывшего киноцентра «Премьер» в Перми построят 250 тыс. кв. м. жилья

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Министерство строительства Пермского края опубликовало проект приказа о принятии решения о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки вдоль ул. Куйбышева в Свердловском районе Перми. Документ размещен на сайте краевого минстроя.
Согласно проекту, на данном участке предполагается строительство жилых домов переменной этажности площадью 250 тыс. кв. м. Речь идет о территории общей площадью в 13,39 га от ул. Механошина до ул. Белинского. Также здесь планируется возведение трех детских садов вместимостью на 100 мест в каждом и строительство и переустройство инженерных сетей. Демонтажу подлежат 42 объекта, среди которых гаражи и административные здания. Срок реализации проекта — 12 месяцев с заключения договора.
Сейчас на этой территории находятся 29 многоквартирных домов, 16 из которых — аварийные, 13 — соответствуют критериям, и 42 объекта капитального строительства нежилого назначения. Помимо этого в зону КРТ входит и здание бывшего киноцентра «Премьер».