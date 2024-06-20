На месте бывшего киноцентра «Премьер» в Перми построят 250 тыс. кв. м. жилья

Согласно проекту, на данном участке предполагается строительство жилых домов переменной этажности площадью 250 тыс. кв. м. Речь идет о территории общей площадью в 13,39 га от ул. Механошина до ул. Белинского. Также здесь планируется возведение трех детских садов вместимостью на 100 мест в каждом и строительство и переустройство инженерных сетей. Демонтажу подлежат 42 объекта, среди которых гаражи и административные здания. Срок реализации проекта — 12 месяцев с заключения договора.