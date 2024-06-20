Очередь за деньгами на жилье для молодых семей Прикамья за 10 лет уменьшилась в 5 раз

По словам председателя Законодательного Собрания Пермского края Валерия Сухих, программа совершенствуется и это приносит положительные результаты. «Программа существует более 10 лет. Из года в год она совершенствуется как на федеральном, так и на региональном уровнях. В этом году по инициативе губернатора Дмитрия Махонина выплаты семьям Прикамья были увеличены до 15% от средней стоимости жилья. Вопрос жилья всегда был актуальным для молодых родителей и остается приоритетным направлением социальной политики региона — очевидно, что реализация программы должна быть продолжена», — подчеркнул спикер.