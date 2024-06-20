ОМК выступила экспертом образовательной программы АСИ «Открытая промышленность»

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Группа ОМК вошла в пул федеральных экспертов образовательной программы «Открытая промышленность» Агентства стратегических инициатив (АСИ). В рамках программы ОМК делится своим опытом комплексного развития туристического продукта на заводах в Благовещенске (Республика Башкортостан), Выксе (Нижегородская область), Чусовом (Пермский край) и Челябинске. В новый обучающий блок «Открытой промышленности» вошло интервью руководителя направления культурных проектов Наталии Щербаковой-Юницкой с директором дивизиона «Городская экономика» Ольгой Захаровой. В нем эксперт ОМК поделилась опытом комплексного развития промышленного туризма в компании на примере завода ОМК в Выксе.
Кроме маршрутов в цеха, где плавят сталь, производят трубы большого диаметра и железнодорожные колеса, промышленный туризм на выксунском заводе группы ОМК включает посещение первого и единственного в России индустриального стрит-арт-парка на действующем производстве. Здесь можно увидеть объекты, которые создали современные художники: масштабные муралы Миши Most, Алексея Луки и единственный в своем роде мурал классика соц-арта Эрика Булатова. Маршруты в цеха доступны для детей с 14 лет, а в индустриальный стрит-арт-парк можно попасть уже с 10 лет.
Еще одно направление промышленного туризма в ОМК — это экскурсии, специально разработанные для людей с различными формами инвалидности. Адаптированные маршруты заработали в 2019 году на выксунском заводе ОМК и пока не имеют аналогов в России. Они учитывают особенности людей, передвигающихся на колясках, незрячих и слабовидящих, неслышащих и слабослышащих людей. В их разработке применили опыт благотворительного фонда «ОМК-Участие».
Наталия Щербакова-Юницкая, руководитель направления культурных проектов группы ОМК:
— ОМК уже более шести лет развивает туризм на металлургических предприятиях и обладает большой практикой организации промышленных экскурсий. На заводе ОМК в Выксе мы запускаем пилотные проекты в сфере туризма, а затем транслируем успешный опыт на предприятия в других городах. Так, на чусовском заводе ОМК создают свой индустриальный стрит-арт-парк, а на предприятии в Благовещенске недавно прошли первые экскурсии для людей с инвалидностью. Всего с 2021 года на четырех заводах ОМК побывали более 15 тыс. туристов, и мы готовы делиться успешными практиками с коллегами.
На чусовском заводе ОМК развивают промышленный туризм с 2020 года. Экскурсантам предлагают два маршрута по производству. Например, можно увидеть, как производят рессоры для грузовых автомобилей и прицепной техники на роботизированных линиях, как складируют готовую продукцию, используя автоматизированную систему управления. Гиды начинают экскурсии в корпоративном музее, где, например, представлены документы, относящиеся к 1879 году. Экспозицию постоянно обновляют, и кроме истории уральской промышленности, здесь можно узнать также о жизни предприятия в ХХI веке. Сегодня на производстве работают не только люди, но и промышленные роботы — гигантские автоматизированные «руки» прокатывают раскаленный металл. В завершении маршрута туристы посещают один из лучших в России компьютеризированных складов готовой продукции с адресным хранением.