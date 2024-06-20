ОМК выступила экспертом образовательной программы АСИ «Открытая промышленность»

На чусовском заводе ОМК развивают промышленный туризм с 2020 года. Экскурсантам предлагают два маршрута по производству. Например, можно увидеть, как производят рессоры для грузовых автомобилей и прицепной техники на роботизированных линиях, как складируют готовую продукцию, используя автоматизированную систему управления. Гиды начинают экскурсии в корпоративном музее, где, например, представлены документы, относящиеся к 1879 году. Экспозицию постоянно обновляют, и кроме истории уральской промышленности, здесь можно узнать также о жизни предприятия в ХХI веке. Сегодня на производстве работают не только люди, но и промышленные роботы — гигантские автоматизированные «руки» прокатывают раскаленный металл. В завершении маршрута туристы посещают один из лучших в России компьютеризированных складов готовой продукции с адресным хранением.